El cucuteño Jhoan Vargas iniciará una nueva aventura en el baloncesto en silla de ruedas español

El cucuteño Jhoan Vargas sigue compitiendo en el nivel más alto del baloncesto en silla de ruedas. A sus 39 años, el jugador está listo para afrontar una temporada en el campeonato español con el equipo Econy Gran Canaria.

El experimentado deportista volvió al baloncesto español tras actuar durante las últimos cinco temporadas en Francia con los quintetos de Marsella y Meaux.

“Desde hace muchos años quería venir a jugar a las islas (Gran Canaria) porque una zona muy linda y cómoda para vivir. Hablé con el club, les expresé mi deseo de estar y decidieron contar conmigo para esta temporada”, comentó Vargas, quien está en búsqueda de la nacionalidad española.

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El nortesantandereano conoce muy bien este certamen, puesto que en años anteriores compitió con los clubes Zaragoza, Amivel Málaga, Zuzenak Vitoria y Mideba Extremadura.