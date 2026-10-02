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El cucuteño Jhoan Vargas iniciará una nueva aventura en el baloncesto en silla de ruedas español
El deportista de 39 años jugará con el Econy Gran Canarias, el que será su quinto equipo en España.
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gcontreras
Jhoan Vargas, baloncesto en silla de ruedas 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 2 de Octubre de 2026

El cucuteño Jhoan Vargas sigue compitiendo en el nivel más alto del baloncesto en silla de ruedas. A sus 39 años, el jugador está listo para afrontar una temporada en el campeonato español con el equipo Econy Gran Canaria. 

El experimentado deportista volvió al baloncesto español tras actuar durante las últimos cinco temporadas en Francia con los quintetos de Marsella y Meaux.

 “Desde hace muchos años quería venir a jugar a las islas (Gran Canaria) porque una zona muy linda y cómoda para vivir. Hablé con el club, les expresé mi deseo de estar y decidieron contar conmigo para esta temporada”, comentó Vargas, quien está en búsqueda de la nacionalidad española. 

Lea aquí: La cucuteña Keily Delgado se impuso en el Maratón de Patinaje de Berlín

El nortesantandereano conoce muy bien este certamen, puesto que en años anteriores compitió con los clubes Zaragoza, Amivel Málaga, Zuzenak Vitoria y Mideba Extremadura. 

Jhoan Vargas, jugador cucuteño de baloncesto de silla de ruedas.

A su criterio, el campeonato español -que iniciará el próximo 17 de octubre- es de los mejores del mundo por el nivel de los jugadores y la profesionalización del mismo con transmisiones. 

En el Econy Gran Canarias se topará con basquetbolistas de Escocia, Bolivia, Inglaterra y España, así como un vallecaucano (Luis Carlos Angulo).

En el rentado de primera división participarán 16 clubes, que fueron divididos en dos grupos de ocho A (con los mejores clasificados en la temporada anterior) y B (con los restantes según su clasificación y ascendidos). En la primera fase se disputarán choques para definir posiciones y entrar a fases de eliminación directa antes de ingresar a un ‘final six’. 

“Tenemos un buen equipo para afrontar este nuevo formato. Queremos clasificar a las siguientes rondas y competir en la Copa del Rey”, aseguró el líder de la Selección Norte de Santander. 

¿Fin de su historia con la Selección Colombia? 

En la convocatoria de Colombia para los dos últimos torneos, incluidos el Mundial de Ottawa, Jhoan Vargas no fue tenido en cuenta por el nuevo entrenador Fredy Velásquez. 

“Fue muy difícil para mí. No me esperaba no ir al Mundial, soy alguien que entrena con juicio y ama este deporte. El entrenador no quiso contar conmigo, no tuve la oportunidad de asistir a alguna concentración. Lastimosamente no estuve en el Sudamericano ni en el Mundial. Seguiré trabajando, espero hacer un gran papel”, confesó, con tristeza, el jugador base-alero. 

Jhoan Vargas, baloncesto en silla de ruedas.

Con el combinado nacional, el cucuteño compitió en unos Juegos Paralímpicos (Tokio 2020), un Mundial (Incheon 2014), tres Parapanamericanos, tres ediciones de la Copa América, Juegos unos Parasuramericanos y distintos Campeonatos Suramericanos. 

El jugador, que además cuenta con experiencia en el campeonato de verano de Brasil (Brasileirao), confesó que en consciente que el retiro está cerca. 

“El retiro parece estar cerca, pero quiero aguantar un poco más y por eso estoy cuidándome más con el entreno, la alimentación, el sueño y más”, comentó. 

En Europa también se encuentran los nortesantandereanos Juan Mantilla y Jhan Carlos Quintero (Meaux, Francia), Jairo Lázaro (Mideba, España), Leonel Contreras (Gennevilliers, Francia), Juan Pablo Escobar (Amivel, España) y Jhon Hernández (Sassari, Italia). 

El equipo departamental volverá actuar el próximo año en el siguiente preclasificatorio a Juegos Paranacionales 2027. En el primero, Norte fue segundo. 

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