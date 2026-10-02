El cucuteño Jhoan Vargas iniciará una nueva aventura en el baloncesto en silla de ruedas español

A su criterio, el campeonato español -que iniciará el próximo 17 de octubre- es de los mejores del mundo por el nivel de los jugadores y la profesionalización del mismo con transmisiones.
En el Econy Gran Canarias se topará con basquetbolistas de Escocia, Bolivia, Inglaterra y España, así como un vallecaucano (Luis Carlos Angulo).
En el rentado de primera división participarán 16 clubes, que fueron divididos en dos grupos de ocho A (con los mejores clasificados en la temporada anterior) y B (con los restantes según su clasificación y ascendidos). En la primera fase se disputarán choques para definir posiciones y entrar a fases de eliminación directa antes de ingresar a un ‘final six’.
“Tenemos un buen equipo para afrontar este nuevo formato. Queremos clasificar a las siguientes rondas y competir en la Copa del Rey”, aseguró el líder de la Selección Norte de Santander.
¿Fin de su historia con la Selección Colombia?
En la convocatoria de Colombia para los dos últimos torneos, incluidos el Mundial de Ottawa, Jhoan Vargas no fue tenido en cuenta por el nuevo entrenador Fredy Velásquez.
“Fue muy difícil para mí. No me esperaba no ir al Mundial, soy alguien que entrena con juicio y ama este deporte. El entrenador no quiso contar conmigo, no tuve la oportunidad de asistir a alguna concentración. Lastimosamente no estuve en el Sudamericano ni en el Mundial. Seguiré trabajando, espero hacer un gran papel”, confesó, con tristeza, el jugador base-alero.