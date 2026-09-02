La cucuteña Keily Delgado se impuso en el Maratón de Patinaje de Berlín

El patinaje de velocidad de Norte de Santander sorprendió este domingo en Alemania con la patinadora cucuteña Keily Delgado, quien se destacó en la BMW Maratón de Berlín, al coronarse campeona de la carrera con un tiempo de 1:12:55.

La corredora nortesantandereana del club Real Juego Limpio y que corre con el equipo Power Slide, superó en la raya a la neerlandesa Lianne Van Loon, segunda, a las francesas, Alison Bernardi, tercera, y a Aubane Plouhinec, cuarta, todas con el mismo registro de la colombiana.

Delgado se sorprendió con la victoria, puesto que fue una llegada cerrada que se definió por milésimas de segundo, que, para fortuna, fue para la cucuteña, quien señaló que había llegado al maratón con buenas sensaciones.

“Estoy feliz por este resultado; ganar el Maratón de Berlín (de patinaje) es algo muy especial para mí. No solo por lo que significa la carrera, sino por el trabajo que se ha venido haciendo durante toda la temporada, afirmó Keily desde la capital berlinesa.

Del mismo modo, la patinadora rojinegra de 22 años, quien aspira a representar al departamento en los Juegos Nacionales de 2027, señaló que “venía con muy buenas expectativas, sabía que podía estar peleando adelante la carrera porque durante lo que va del año hemos tenido buenos resultados, pero también entendía que iba a ser una carrera bastante difícil”.

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Delgado reseñó que en la competencia tenía al lado corredoras europeas importantes y debía correr de manera inteligente y soñar con subir el podio.

“Estaban algunas de las mejores patinadoras del circuito europeo y en un maratón pueden pasar muchas cosas”, estimó.

Sorprendida

Con respecto al desarrollo de la prueba, la colombiana sostuvo que “fue una carrera muy táctica; al final llegamos a definirla en el esprín. En los últimos metros traté de mantener la calma, de buscar una buena posición y esperé el momento de lanzar el remate.

Asimismo, recalcó que “fue una llegada cerrada; de hecho, las cuatro primeras registramos el mismo tiempo, pero cuando vi que había ganado, fue una gran felicidad para mí. Mi entrenador (Manuel Moreno) es algo inimaginable y difícil de explicar. Ganar entre tantos patinadores pasando la puerta de Brandeburgo es algo especial, que nunca olvidaré”, manifestó aún emocionada la campeona.

No es la única victoria que ha conseguido la nortesantandereana en Alemania y en Europa, en el 2026.

Keily viene de ser campeona general de la Copa de Alemania y del Tour de Suiza. Igualmente, ha sido subcampeona general de la World Inline Cup, y del Maratón Euros Cardano. Además, fue tercera en el European Track Series, con lo que corrobora su excelente temporada deportiva.

“Más que una victoria, pienso que ha sido el resultado de mantener un buen nivel a lo largo del año”, reiteró la deportista, que se encuentra residenciada en Hungría, donde ha adelantado toda la preparación.

Añadió que “estar en Europa me ayuda a competir constantemente y cada carrera me deja algo para seguir aprendiendo y mejorando”, aseveró la cucuteña.

Admitió que no ha sido nada fácil mantener el nivel que tiene y, como todo, hay días buenos y malos, pero es algo que ha sabido sortear.

Tras esta participación, Keily se enfocará en las dos últimas carreras del año: los maratones de Nápoles y Yeoju en Corea del Sur.

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Otras colombianas que estuvieron en competencia, fueron: María Camila Carmona, quien ocupó el puesto 10, con tiempo de 1:12:57; Karoll Gil, casilla 16, con registro de 1:12:58; Alejandra Londoño, se ubicó en el puesto 17, con 1:12:59; Nathalia Bermúdez, puesto 23, con tiempo de 1:13:06; y en la casilla 35, María Paula Cristancho, con marca de 1:14:21.

Después de esto, Keily Delgado incursionará en el patinaje sobre hielo, en el que ya ha venido trabajando y adaptándose, siguiendo los pasos de otros colombianos que han competido en esta modalidad e incluso han participado en los Olímpicos de Invierno, como Laura Gómez en Beijing 2022.

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