Institución educativa San Francisco de Sales, en Cúcuta, bajo seguimiento por brote de varicela

Un brote de varicela fue reportado la semana pasada por la institución educativa San Francisco de Sales, en su sede del barrio Popular. Desde que se conoció esta situación, las autoridades municipales y las directivas del colegio han adelantado acciones preventivas con el fin de evitar riesgos y proteger a los más de 1.000 alumnos que estudian allí.

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, los casos notificados por el colegio corresponden a nueve estudiantes y un docente que se encuentra en seguimiento. Indicaron que, de los nueve alumnos, siete cuentan con síntomas compatibles con varicela, mientras que uno no cumple con la definición de caso y fue descartado.

“El último caso fue notificado el pasado viernes y se encuentra el día de hoy en abordaje de campo, pendiente del resultado de la investigación”, agregó la oficina. Además, el despacho de la Alcaldía explicó que, de los siete casos compatibles con el evento, solamente dos cuentan con atención médica, diagnóstico médico, tratamiento e incapacidad, mientras que los demás fueron reportados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) para recibir atención médica.

Asimismo, el despacho aclaró que, aparte de esta institución, en Cúcuta no se han identificado brotes de varicela en ningún otro establecimiento educativo.