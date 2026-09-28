Institución educativa San Francisco de Sales, en Cúcuta, bajo seguimiento por brote de varicela

Igualmente, durante ese día se inició la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la tarde, la cual terminó el jueves 24, con un abordaje de alrededor de 1.000 estudiantes.
“El jueves también se recibió notificación de un posible caso de varicela en la jornada de la mañana y el 25 se realizó abordaje de la situación en la jornada de la mañana, realizando capacitación y abordaje del personal colaborador, docente y de las directivas del colegio”, expuso la Alcaldía.
Por otra parte, entre el martes y el viernes, el personal de salud de vigilancia en Salud Pública adelantó la estrategia de vigilancia basada en la comunidad, mediante la cual se educó a los estudiantes de los grados noveno a undécimo sobre la situación y las medidas de recomendación.
Sumado a ello, la Secretaría de Salud emprendió investigaciones epidemiológicas de campo de los casos notificados y un cerco epidemiológico de cinco manzanas alrededor de la vivienda de cada uno de los casos residentes en Cúcuta.
Al día de hoy, las autoridades indicaron que está pendiente terminar la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la mañana, que comprende un total cercano a 1.200 estudiantes. Señalaron que esta búsqueda se hará a partir de hoy y durante los días que sean necesarios, hasta completar la población de la jornada de la mañana.
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“Ya se solicitó también la articulación con las EAPB para la atención de casos que no se identificaron durante las investigaciones de campo. Cabe destacar que, durante la investigación epidemiológica de campo de cada uno de los casos notificados, se realizó educación frente al evento, medidas de contención, recomendaciones de aislamiento y se reiteró a los padres de familia la importancia de llevar a los niños a consulta”, sostuvo la oficina.
La Alcaldía comunicó que esta situación tendrá seguimiento y deberá contar con medidas de contención hasta que se cumplan 21 días sin casos, contados desde la fecha de inicio del exantema del último caso.
Se irían a clases virtuales
Pedro Pezzotti, rector de la institución educativa, comunicó que el día de hoy solicitará a la Secretaría de Educación de Cúcuta autorización para realizar esta semana trabajo virtual con los estudiantes, de manera que puedan desarrollar sus actividades desde casa.
“Esta semana se tiene prevista una reunión con los padres, así que solo serían cuatro días. Esto, sumado a los días de receso que vienen en octubre, permitirá que la situación se normalice”, expresó.
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