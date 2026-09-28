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Institución educativa San Francisco de Sales, en Cúcuta, bajo seguimiento por brote de varicela
De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, los casos notificados por el colegio corresponden a nueve estudiantes y un docente que se encuentra en seguimiento.
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juanmarcoantoniorp
Nueve casos de varicela reportó la institución la semana pasada
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 28 de Septiembre de 2026

Un brote de varicela fue reportado la semana pasada por la institución educativa San Francisco de Sales, en su sede del barrio Popular. Desde que se conoció esta situación, las autoridades municipales y las directivas del colegio han adelantado acciones preventivas con el fin de evitar riesgos y proteger a los más de 1.000 alumnos que estudian allí.

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, los casos notificados por el colegio corresponden a nueve estudiantes y un docente que se encuentra en seguimiento. Indicaron que, de los nueve alumnos, siete cuentan con síntomas compatibles con varicela, mientras que uno no cumple con la definición de caso y fue descartado.

“El último caso fue notificado el pasado viernes y se encuentra el día de hoy en abordaje de campo, pendiente del resultado de la investigación”, agregó la oficina. Además, el despacho de la Alcaldía explicó que, de los siete casos compatibles con el evento, solamente dos cuentan con atención médica, diagnóstico médico, tratamiento e incapacidad, mientras que los demás fueron reportados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) para recibir atención médica.

Asimismo, el despacho aclaró que, aparte de esta institución, en Cúcuta no se han identificado brotes de varicela en ningún otro establecimiento educativo.

colegio San Francisco de Sales - Foto Leo Oliveros.

 

Las acciones emprendidas

La Secretaría de Salud de Cúcuta informó que, una vez recibió la notificación de cuatro casos iniciales por parte de la Secretaría de Educación y las directivas del colegio, el 21 de septiembre, al día siguiente se emprendió una jornada educativa dirigida a docentes y colaboradores internos, con el acompañamiento de la dimensión de Salud Ambiental.

En esa jornada, aseguraron, se ofrecieron explicaciones sobre la varicela, recomendaciones frente a esta situación y medidas de contención.

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Durante el martes, la dimensión de Salud Ambiental también validó los procesos de limpieza y desinfección, así como la existencia de insumos para el aseo, lavado de manos y desinfección, evidenciando que estos se encontraban disponibles dentro del establecimiento.

“También se validó que el colegio ya había hecho una jornada de desinfección de salones y había generado modalidad de estudio virtual para el grupo involucrado y el grupo de los hermanos. De igual forma, se entregaron al coordinador las recomendaciones dispuestas en el protocolo del Instituto Nacional de Salud para el manejo de este evento y el manual de la varicela para la información a la población adscrita al establecimiento educativo”, añadió la Secretaría.

La Alcaldía aclaró que aparte de esta institución, en Cúcuta no se cuenta con brotes de varicela en ningún otro establecimiento educativo.
La Alcaldía aclaró que aparte de esta institución, en Cúcuta no se cuenta con brotes de varicela en ningún otro establecimiento educativo.
Las autoridades indicaron que se tiene pendiente terminar la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la mañana..
Las autoridades indicaron que se tiene pendiente terminar la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la mañana..
También se han llevado a cabo fumigaciones en la institución.
También se han llevado a cabo fumigaciones en la institución.

 

Igualmente, durante ese día se inició la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la tarde, la cual terminó el jueves 24, con un abordaje de alrededor de 1.000 estudiantes. 

“El jueves también se recibió notificación de un posible caso de varicela en la jornada de la mañana y el 25 se realizó abordaje de la situación en la jornada de la mañana, realizando capacitación y abordaje del personal colaborador, docente y de las directivas del colegio”, expuso la Alcaldía.

Por otra parte, entre el martes y el viernes, el personal de salud de vigilancia en Salud Pública adelantó la estrategia de vigilancia basada en la comunidad, mediante la cual se educó a los estudiantes de los grados noveno a undécimo sobre la situación y las medidas de recomendación.

Sumado a ello, la Secretaría de Salud emprendió investigaciones epidemiológicas de campo de los casos notificados y un cerco epidemiológico de cinco manzanas alrededor de la vivienda de cada uno de los casos residentes en Cúcuta.

Al día de hoy, las autoridades indicaron que está pendiente terminar la búsqueda activa comunitaria en la jornada de la mañana, que comprende un total cercano a 1.200 estudiantes. Señalaron que esta búsqueda se hará a partir de hoy y durante los días que sean necesarios, hasta completar la población de la jornada de la mañana.

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“Ya se solicitó también la articulación con las EAPB para la atención de casos que no se identificaron durante las investigaciones de campo. Cabe destacar que, durante la investigación epidemiológica de campo de cada uno de los casos notificados, se realizó educación frente al evento, medidas de contención, recomendaciones de aislamiento y se reiteró a los padres de familia la importancia de llevar a los niños a consulta”, sostuvo la oficina.

La Alcaldía comunicó que esta situación tendrá seguimiento y deberá contar con medidas de contención hasta que se cumplan 21 días sin casos, contados desde la fecha de inicio del exantema del último caso.
 
Se irían a clases virtuales

Pedro Pezzotti, rector de la institución educativa, comunicó que el día de hoy solicitará a la Secretaría de Educación de Cúcuta autorización para realizar esta semana trabajo virtual con los estudiantes, de manera que puedan desarrollar sus actividades desde casa.

“Esta semana se tiene prevista una reunión con los padres, así que solo serían cuatro días. Esto, sumado a los días de receso que vienen en octubre, permitirá que la situación se normalice”, expresó.

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