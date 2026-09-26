Con nuevas caras, Colombia afronta amistoso ante México

Con una nómina renovada, la Selección Colombia de fútbol jugará hoy ante México, en el M&T Bank Stadium de Baltimore a las 8:00 p.m., el primer partido amistoso tras la fallida participación en la Copa del Mundo 2026.

El combinado nacional, que inició un proceso de recambio de jugadores bajo la misma dirección técnica de Néstor Lorenzo, se cita con una selección ‘manita’ que estrenará en el banco técnico a Rafael Márquez.

“Pienso que Márquez conoce a los jugadores, le ayudó al Vasco Aguirre (anterior técnico). Seguro tendrá una propia idea que desarrollará. Por donde estuvo siempre fue un crack, México va a tener un juego de posición, vamos a ver cómo superarlo y contrarrestarlo”, dijo Lorenzo.

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Con nuevas caras

La Tricolor no contará con James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, quienes decidieron cerrar su ciclo con el equipo. Por decisión técnica y cuidado del jugador, Luis Díaz no fue llamado.

La fecha servirá para ver talentos que vienen destacándose en sus clubes; en total son trece los jugadores que recibieron su primer llamado. En defensa, como novedades, aparecen Kevin Andrade (Zenit), Samuel Velásquez (Atlético Nacional) y Royer Caicedo (Circulo Brujas); en la mitad Daniel Arcila (León), Juan Rengifo (Atlético Nacional) y Matías Orozco (Castellón); y en el frente Kevin Viveros (Paranaense), Camilo Durán (Celtic) y Oscar Perea (América de México).

“El proceso debe ser de forma natural, cuando uno se apura aparecen los fracasos. Le hemos hablado del jugador de selección, de la característica que deben tener tanto jugador como persona, que estar en la selección es lindo, pero a la par te exige mucho. Esto es una dinámica que va a continuar durante este año y medio hasta que llegue competencias oficiales”, enfatizó el estratega argentino.