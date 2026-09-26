Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera y una inesperada invitada se robó las miradas

Luisa Fernanda W ya comenzó oficialmente la cuenta regresiva para su matrimonio con Pipe Bueno. La creadora de contenido llegó a Cartagena durante la tarde de este viernes 25 de septiembre para celebrar su despedida de soltera, una fiesta que se extenderá hasta el próximo 29 de septiembre y que reúne a varias de sus amigas más cercanas.

La influencer compartió las primeras imágenes del viaje a través de sus historias de Instagram. En una de ellas apareció a bordo de un avión con un atuendo blanco y un pequeño velo, detalles con los que dejó claro que la protagonista de la celebración es, precisamente, la futura novia.

“Esto apenas empieza. Me siento súper novia, ya empezó esto. Estoy súper emocionada, ansiosa, pero feliz porque pues yo decía: sí, yo tengo dos hijos, vivo hace rato con Pipe, pero no, vamos a despedir la soltería. O sea, me voy a casar”, expresó Luisa Fernanda W.

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La celebración ocurre pocas semanas antes de su matrimonio con Pipe Bueno, previsto para finales de octubre. La pareja inició su relación en 2019 y actualmente tiene dos hijos, Máximo y Domenic.

Ornella Sierra llegó a última hora a la despedida de soltera

Uno de los detalles que más llamó la atención alrededor del viaje fue el inesperado cambio en la lista de invitadas. Luisa Fernanda W había organizado la celebración junto a un grupo de amigas, pero dos de las personas inicialmente contempladas finalmente no pudieron viajar.

Una de ellas fue María José Arroyo, quien, de acuerdo con lo explicado por la influencer, tenía un compromiso previo. La otra ausencia fue la de Itza Primera, cantante cercana al círculo musical y social de Legarda, expareja de Luisa Fernanda W, quien murió en 2019 en Medellín.

Itza le informó a Luisa poco antes del viaje que no podría acompañarla. La creadora de contenido no explicó las razones de su ausencia, pero contó que la situación terminó provocando un cambio inesperado en la organización.

“Tristemente me dice Itza que no va a ir y Dios mío, todo lo que había organizado para Itza se lo puedo ceder a Ornella”, relató Luisa en sus redes sociales.

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Así fue como Ornella Sierra terminó sumándose a la despedida de soltera. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ya había estado en los planes de Luisa, aunque la organización del viaje estaba prácticamente cerrada. Además, Sierra tiene un vínculo particular con la familia de Pipe Bueno, pues fue pareja de Miguel Bueno, hermano del cantante.

De esta manera, Ornella pasó de ser una posible invitada a convertirse en una de las integrantes del grupo que viajó a Cartagena para acompañar a Luisa en esta celebración.

¿Quiénes acompañan a Luisa Fernanda W en Cartagena?

La despedida cuenta con la presencia de varias figuras conocidas del entretenimiento y las redes sociales. En el grupo están Carolina Rojas, Laura Bueno, Connie, Marilyn Oquendo, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia.

A ellas se sumó Mattias Vega, amigo cercano de Luisa Fernanda W y el único hombre que hace parte del grupo de acompañantes.

La celebración fue planeada durante varias semanas y la propia Luisa había revelado en agosto que tomó las riendas de la organización. Sus amigas inicialmente contemplaron destinos internacionales como Aspen, Argentina y Los Cabos, pero la influencer decidió que quería realizar el festejo en Cartagena, una ciudad que considera uno de sus lugares favoritos.

“Yo amo Cartagena. O sea, sabemos que gracias a Dios vamos mucho a Cartagena. Ay, pero es que yo amo Cartagena”, había explicado la creadora de contenido al contar por qué prefirió quedarse en Colombia.

También señaló que la ciudad facilitaba el desplazamiento de sus amigas y permitía aprovechar mejor el tiempo de la celebración.

Luisa Fernanda W rompió en llanto durante la celebración

La despedida comenzó con varios detalles preparados para la futura novia. Al llegar al lugar donde se hospedaría junto a sus acompañantes, Luisa recibió obsequios y posteriormente fue sorprendida con un video en el que aparecieron mensajes de personas importantes para ella.

En las imágenes participaron su madre, su suegra, sus dos hijos y Pipe Bueno. El gesto conmovió a la influencer, que terminó llorando frente a la cámara mientras explicaba a sus seguidores lo que había ocurrido.

Pipe Bueno también reaccionó a la publicación de su prometida con un mensaje de cariño: “Disfruta mi vida hermosa !!!! Te amo hasta el infinito”.

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El momento se produjo mientras la pareja avanza en los preparativos de su matrimonio, que tendrá lugar a finales de octubre y se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la farándula colombiana para este año.

La cuenta regresiva para la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La despedida de soltera marca una nueva etapa dentro de los preparativos del matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Aunque ambos llevan varios años juntos, viven y tienen una familia conformada por sus dos hijos, la influencer ha insistido en que esta celebración le ha permitido experimentar de una manera diferente la sensación de convertirse oficialmente en novia.

La llegada a Cartagena también se produjo después de que Luisa generara expectativa en redes sociales con un video junto a Pipe mientras empacaba unas cajas y decía que “se llegó el día”. En ese momento, algunos seguidores especularon sobre si se trataba de los preparativos para la despedida, algún proyecto comercial o incluso un adelanto relacionado con la boda.

Finalmente, la respuesta llegó con las primeras imágenes desde Cartagena: Luisa Fernanda W ya está celebrando junto a sus amigas y, aunque el grupo tuvo algunas modificaciones de última hora, Ornella Sierra terminó ocupando un lugar inesperado en una celebración que continuará hasta el 29 de septiembre.

Con la despedida de soltera en marcha, la pareja entra oficialmente en la recta final hacia su matrimonio, que se realizará a finales de octubre.