Juan Valdez gana medalla de oro en los LATAM Global Coffee Awards

Juan Valdez, la marca de las más de 550.000 familias cafeteras colombianas, alcanzó un nuevo hito internacional a través de Juan Valdez 1959, su tienda insignia, que fue reconocida por sus cafés de especialidad en los Latam Global Coffee Awards, premios internacionales que destacan la calidad, innovación y excelencia dentro de la industria cafetera.

Este logro pone en valor la calidad de los cafés premiados y refleja la obsesión de la marca por cuidar cada detalle de la experiencia en tienda y ofrecer a los consumidores diferentes formas de descubrir y disfrutar el café colombiano.

En esta edición, que reunió más de 1.000 cafés participantes, Juan Valdez obtuvo Medalla de Oro en la categoría Flat White con su variedad Papayo del caficultor José Leonardo Chinchilla, de Palermo, Huila; Medalla de Plata en la categoría Filtrados con su lote de Bourbon Rosado del caficultor Giovany Liscano, de Inzá, Cauca; y fue finalista en la categoría Espresso con la variedad Bourbon Sidra, de la caficultora Esmid Leyton, de Timbío, Cauca.

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Estos reconocimientos cobran especial relevancia porque hacen parte de los microlotes que conforman la propuesta de especialidad de Juan Valdez 1959. Su proceso reúne diferentes conocimientos y experiencias del sector cafetero: desde la selección a cargo de Craft Coffee, la compra y el diseño de perfil a cargo de Juan Valdez, hasta la tostión realizada directamente en la tienda por Jhojan Galindo, maestro tostador, con la experiencia de Almacafé. Un trabajo colaborativo que reúne diferentes actores del gremio cafetero y evidencia el valor de la institucionalidad para seguir llevando la calidad y diversidad del café colombiano a nuevos espacios.

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“Nos alegra mucho recibir estos reconocimientos porque ponen en valor el trabajo que hacemos alrededor del café de especialidad. Es especialmente significativo que las variedades reconocidas hagan parte de los microlotes que trabajamos en Juan Valdez 1959, porque detrás de cada uno hay características y perfiles que nos permiten descubrir la diversidad y riqueza de nuestro café colombiano”, comentó Felipe Cardozo, Gerente de Juan Valdez 1959.

Los Latam Global Coffee Awards son premios internacionales que reconocen la calidad de diferentes propuestas de café y cuentan con categorías como Flat White, Filter y Espresso. El proceso contempla una cata a ciegas, en la que los jueces evalúan las características de cada propuesta sin conocer previamente la identidad de la marca participante.

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Para Juan Valdez, este resultado reafirma el valor de seguir explorando los diferentes perfiles del café y de reconocer el conocimiento y la técnica que hay detrás de cada taza, elementos que los consumidores pueden descubrir en Juan Valdez 1959 a través de los microlotes reconocidos y diferentes métodos de preparación.

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