Corponor gana Premio MapBiomas en la categoría de políticas públicas

Corponor puso a Norte de Santander en el escenario nacional de la innovación ambiental. El Director General de la Corporación, Rafael Humberto Camacho, recibió en Bogotá el Premio MapBiomas Colombia 2026, en la categoría de Políticas Públicas, por GeoNorte Ambiental Pro, una herramienta tecnológica que permite cruzar más de 100 variables ambientales y generar reportes en aproximadamente un minuto, proceso que antes tomaba semanas.

El reconocimiento, que lidera la Fundación Gaia Amazonas, destaca una solución que integra y cruza información cartográfica ambiental para apoyar decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial y la gestión de los recursos naturales. GeoNorte reúne la información cartográfica de Corponor y la cruza automáticamente con datos públicos y servicios web gratuitos, entre ellos MapBiomas Colombia.

“GeoNorte entrega un reporte en el que se analizan, entre otros, las áreas de manejo especial, parques naturales, ríos, cuencas y subcuencas. La información es utilizada por los profesionales para realizar análisis ambientales y apoyar procesos de planificación territorial”, explicó Sandra Milena Gómez Peñaranda, Subdirectora de Recursos Naturales. De Corponor.

Durante la ceremonia, el Director Humberto Camacho, señaló que GeoNorte Ambiental Pro es una demostración de lo que puede lograrse cuando las instituciones comparten conocimiento, cuando la información pública se convierte en un bien de uso colectivo y cuando se cree y se confía en un equipo técnico que trabaja con amor en una entidad como la nuestra.

El director general de Corponor, Rafael Humberto Camacho, acompañado de Milena Gómez Peñaranda, subdirectora de Recursos Naturales, en la entrega del Premio MapBiomas Colombia 2026. / Foto: cortesía

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“Cuando esto ocurre, sucede algo extraordinario: los datos dejan de estar aislados y comienzan a contar una historia más completa del territorio. Y esa historia nos permite entender dónde estamos, qué tenemos, cómo está cambiando nuestro entorno y qué debemos hacer para protegerlo”.

Un reconocimiento a la región

El Premio MapBiomas Colombia contempla cuatro categorías: académica, políticas públicas, pueblos indígenas y comunidades locales e investigación periodística.

El director general de Corponor, Rafael Humberto Camacho, en compañía de los ganadores en las categorías de pueblos indígenas y comunidades locales y, académica.

En Políticas Públicas participan trabajos que utilizan datos o productos de MapBiomas Colombia y contribuyen a la formulación, implementación o evaluación de políticas públicas.

Durante la entrega, el Director de Corponor, Humberto Camacho, destacó el trabajo de los profesionales de la Subdirección de Recursos Naturales que participaron en el desarrollo de la herramienta y en la actualización de las determinantes ambientales para Norte de Santander. Así mismo, agradeció el apoyo de aliados estratégicos como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

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