El CDT mueve el ahorro y la inversión formal en Norte de Santander 

El Certificado de Depósito a Término (CDT) se ha convertido en una de las herramientas de inversión más rentables y Norte de Santander, junto a Santander, se ha convertido en una de las regiones en la que más se usa este servicio financiero.

En entrevista con La Opinión, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, expresó que esta zona del país concentra el 4,5% de sus usuarios a nivel nacional y ven mucho potencial todavía en la apropiación de esta herramienta financiera.

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"Norte de Santander tiene una economía marcada por la informalidad y por una fuerte dependencia del comercio fronterizo con Venezuela, factores que históricamente han dificultado el acceso a productos de ahorro formal. Que hoy la región ya tenga presencia en MejorCDT y que la mitad de esos usuarios sean mujeres (47%) es una señal alentadora”, señaló Casas.

El líder corporativo precisó que la economía nortesantandereana representa solo el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un ingreso per cápita que no llega a la mitad del promedio del país, por lo que el CDT cobra un significado particular.

Según el gerente de MejorCDT, del total de aperturas en la región, el 53% corresponde a hombres, con una brecha que varía notablemente en Pamplona, donde el 62,5% son mujeres, mientras que en Ocaña y Villa del Rosario esa proporción es de alrededor el 33%.

Cúcuta concentra la mayoría de los usuarios de la compañía, con 147, o sea, el 60% del total en el departamento; seguida de Villa del Rosario (30), Los Patios (18), Pamplona (16) y Ocaña (15). Dentro de la zona Santanderes, Cúcuta equivale al 13,7% del total, mientras que a nivel nacional representa el 0,62% de la base total de usuarios de MejorCDT (23.624).

Omar Casas sostuvo que el monto también cuenta una historia interesante; mientras el promedio de las solicitudes supera los $25 millones, la mitad de las personas invierte $6,3 millones o menos. Esta diferencia muestra que la mayoría ahorra con sumas modestas, lo cual contradice la idea de que el CDT es solo para quien tiene mucho capital.

Además, el plazo favorito es el de 360 días, una preferencia que coincide con el cierre de año como horizonte natural de planeación financiera, y cada usuario ha abierto en promedio más de tres CDT, señal de que quienes prueban el producto suelen repetir la experiencia.

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Buena rentabilidad

Omar Casas destacó que no es momento para tener los ahorros quietos en una cuenta bancaria, porque con el tiempo pierden su valor sin que se note. Por ello, aseguró que quienes ahorran en un CDT hoy se ven favorecidos con la tasa de interés, la cual el Banco de la República mantiene por encima del 12%, uno de sus niveles más altos en dos años, mientras que la inflación, a corte de agosto, está en 6,24%.

Bajo este escenario, la rentabilidad es de casi 6 puntos porcentuales, por lo que esta herramienta se convierte en una de las favoritas para invertir. “Llevábamos varios años sin ver una diferencia tan amplia entre lo que paga un CDT y lo que se lleva la inflación; esa diferencia es, en la práctica, plata que le queda al bolsillo del ahorrador”, recalcó el gerente general de MejorCDT.

Recordó que la última vez que el país tuvo tasas tan altas fue justo después de la pandemia de COVID-19, cuando llegaron a superar el 17%, pero la inflación rondaba el 14%. Entonces, una buena parte de esa ganancia se la comía casi al mismo ritmo en que se generaba

Y este dinamismo, de acuerdo con el vocero de la compañía, se refleja en cómo ahorran los colombianos, pues, los saldos en CDT de personas naturales alcanzan los $153 billones y superan los de las cuentas de ahorro ($130 billones).

Sin embargo, sostuvo que la penetración todavía es baja, apenas 2.5 millones de ciudadanos tienen un CDT. En el caso de Norte de Santander, de acuerdo con datos de MejorCDT, todavía hay mucho camino por recorrer.

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76% se arrepiente de no haber usado un CDT

Omar Casas manifestó que muchas personas no aprovechan estos momentos, debido a una parálisis por el análisis, es decir, la tentación de esperar un mejor momento, mientras el dinero permanece quieto.

El panorama se ve reflejado en el Índice de Arrepentimiento Financiero 2026 de MejorCDT, el cual mostró que el 76% de los colombianos admite haber perdido grandes oportunidades por exceso de dudas.

“Una vez se abre un CDT, la tasa queda fija, sin importar lo que decida después el Banco de la República o el mercado. Este tipo de ventana no aparece todos los años y la historia ha demostrado que a quienes la dejan pasar les toma mucho tiempo volver a encontrarla”, concluyó Casas.

El dato

El próximo 30 de septiembre, la Junta Directiva del Banco de la República se reunirá de nuevo, y distintos factores hacen pensar que una reducción de tasa está entre las opciones sobre la mesa. Quien abra su CDT antes de esa fecha, congela la tasa de hoy sin importar lo que se decida después.

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