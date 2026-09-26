Villa del Rosario es un imán para los carros lujosos en Colombia

Villa del Rosario se ha convertido en un atractivo para matricular vehículos de alta gama, por lo cual se traduce en un carro de este tipo por cada 400 habitantes, en ese municipio de Norte de Santander, que cuenta con una población de 126.000 personas.

Desde BMW hasta Ferraris han pasado por sus calles. Esta es una cifra significativamente mayor en comparación con Bogotá, donde hay un auto de alta gama por cada 1.620 habitantes. Una de las razones de este comportamiento pueden ser los incentivos para el pago del impuesto vehicular.

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Según la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), a corte de agosto pasado, se matricularon 300 vehículos de alta gama en esta ciudad, por lo que se ubica como la quinta de mayor registros en Colombia, superada por Envigado (463), Cali (541), Medellín (730) y Bogotá (4.903).

En el Municipio Histórico, el registro de estos automotores creció 97,40%, respecto hace a un año, cuando se reportaron 152 matrículas. La urbe fue la de mayor aumento. Después de Villa del Rosario están Barranquilla (276) y Manizales (173).

El presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), Pedro Nel Quijano, explicó que los municipios están en libertad de atraer contribuyentes a que matriculen vehículos en su jurisdicción mediante descuentos en el impuesto y facilidad del trámite.

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“El municipio hace lo propio a cambio de volumen desde hace varios años y, al parecer, le ha dado resultado”, enfatizó Quijano.

A esta idea se sumó el presidente ejecutivo de Andemos, Andrés Chaves, quien añadió que el comportamiento de Villa del Rosario obedece a algunas políticas de las autoridades para atraer recursos a través de los carros.

“Es interesante este comportamiento porque muchos municipios apartados, y algunos cercanos, como el caso de Funza en Bogotá, están generando y atrayendo más matrículas”, explicó el líder gremial.

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Otro punto que puede estimular el registro de vehículos en esta región es que cuenta con unos descuentos para carros híbridos, pues los propietarios cancelarán 30% del valor de la tarifa a partir de su inscripción y, en adelante, será 50% del monto, si cancelan el impuesto antes del último día hábil de junio de la vigencia fiscal.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda recordó que, después de vencido este plazo hasta 2030, pagarán el total de la tarifa. Anteriormente, Norte de Santander contaba con un descuento sobre la matrícula inicial, pero, debido a a una medida del Tribunal Administrativo, este aspecto se encuentra suspendido.

Con información de La República

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