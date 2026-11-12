Con viajes y engaños: Enano habría sido víctima colateral de un crimen ordenado por la disidencia de las Farc en Cucutilla

Aparentemente, para la disidencia de las Farc, el yerno de Carlos Alberto Sánchez Hernández representaba un riesgo porque conocía a comandantes, familiares y sitios de interés de esa organización. "Por esa razón se ordena su muerte", dijo el fiscal del caso durante la audiencia contra Edinson Fernando Lame Mosquera, capturado recientemente como uno de los presuntos responsables del crimen.

El hombre fue detenido en Huila, a las afueras de una sucursal bancaria, donde las autoridades hicieron efectiva una orden de captura en su contra por los delitos de homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Lame Mosquera fue judicializado por ambos cargos y los aceptó. Por decisión de un juez, deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial. Durante la audiencia también se conocieron nuevos detalles de este crimen, que fue planeado a cientos de kilómetros de donde se ejecutó.

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Viaje y engaños

Una de las principales revelaciones de este caso, planeado y ejecutado en enero pasado, es que los responsables viajaron desde el sur del país hasta Cúcuta para engañar al yerno de Sánchez Hernández. Se trata de Wilson Salinas Herrera, quien fue sometido a una trampa con la que buscaban crear el escenario perfecto para asesinarlo.

Lame Mosquera y un sujeto identificado como Branyer habrían recibido la misión de cometer el crimen. Ambos aceptaron el encargo y se distribuyeron las tareas para perpetrarlo.

Desde comienzos de año, los dos hombres habrían contactado a Wilson con la excusa de ofrecerle un trabajo: trasladar un vehículo desde Pamplona hasta Cúcuta, pero por una ruta diferente a la tradicional.

El 9 de enero, Lame y Branyer llegaron a la capital nortesantandereana y se hospedaron durante varios días. El 12 de enero le transfirieron a Wilson los primeros 150.000 pesos.

Este último se comunicó con su suegro, Sánchez Hernández, conocido como Enano, quien aceptó acompañarlo en el trabajo, pues por su actividad conocía numerosas rutas del departamento.

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El día de la muerte

En la madrugada del 13 de enero comenzó a ejecutarse el plan. Wilson y Enano llegaron a la avenida Diagonal Santander en dos motocicletas. Allí, Wilson recogió a Lame y Enano hizo lo propio con Branyer, quienes los estaban esperando, según lo acordado.

La ruta estaba definida. Tomaron la vía hacia El Zulia, luego pasaron por Santiago y Arboledas. En horas de la madrugada atravesaron el casco urbano de este último municipio y continuaron hacia Cucutilla.

En medio del recorrido, Lame le habría pedido a Wilson que detuviera la marcha porque necesitaba hacer sus necesidades fisiológicas. Ese momento fue aprovechado por Branyer para atacar por la espalda a Enano, provocando que cayera al suelo y quedara a merced de su agresor.

"Lo tomó por el cuello, lo derribó en el suelo, lo inmovilizó, mientras la víctima suplicaba por su vida. Estando sometido y sin posibilidad de defenderse, Branyer le causó múltiples heridas con arma blanca, como consecuencia de las cuales murió al pie de la carretera", explicó el fiscal del caso.

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Wilson también recibió varias heridas, pero logró escapar con vida. Entretanto, los responsables huyeron del lugar y salieron de la ciudad. Ahora, Lame fue capturado, mientras que su presunto cómplice continúa siendo buscado. Al parecer, quienes ordenaron el crimen pertenecerían al autodenominado frente Jaime Martínez.

El cuerpo de Enano fue encontrado en horas de la mañana, ensangrentado y a un costado de la carretera, con múltiples heridas de machete. En el lugar también quedó su motocicleta Suzuki GN, en la que acostumbraba a movilizarse para trabajar. Su yerno, entretanto, fue trasladado de urgencia al hospital de Arboledas.

La noticia tardó varias horas en llegar al barrio Cumbres del Norte, donde vivía Enano y se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal. Sus familiares y vecinos quedaron devastados al recordar que, la noche anterior, se había reunido con sus seres queridos en el porche de su vivienda para conversar un rato antes de partir en la madrugada, como acostumbraba a hacerlo debido a su emprendimiento de venta de embutidos.

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