Soy un soldado de la patria: De la Espriella responde a las críticas por vestirse de militar

El presidente, Abelardo de la Espriella, salió hoy en defensa del uso de prendas militares en su reciente visita a Cúcuta, al advertir que lo hacía para honrar a las tropas y en el marco de sus anhelos de liberar al país del yugo de la violencia.



"Tengan la certeza de que este Gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria; por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia, porque honro a los héroes, policías y militares, porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales", afirmó el mandatario.



Lo hizo desde Roldanillo (Valle del Cauca), en un acto destinado al tema de la reconstrucción del hospital de ese municipio.



Las declaraciones de De la Espriella salieron al paso de las críticas y cuestionamientos de sectores de oposición por llevar puesta ropa propia de los militares, incluida una boina y una pistola.



El mandatario no se detuvo solo en esa referencia, también deslizó un mensaje a los críticos de sus acciones, como la firma de una bomba con la que se adelantó recientemente un bombardeo en Tibú, Norte de Santander.

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Al respecto dijo que esta noche visitará Montería (Córdoba) para dar cuenta del bombardeo a una facción del Clan del Golfo, en un operativo militar bautizado como "Nehemías" y ocurrido en Tarazá (Antioquia), en el que murieron ocho miembros de esa organización, incluido Haminton Mosquera "Negro Perea", jefe de la subestructura Manuel Alexander Ariza Gutiérrez.



"Me voy a Montería, en la noche, porque vamos a presentar unos bandidos del Clan del Golfo que dimos de baja. Ayer le dimos la bienvenida a esos bandidos a la Patria Milagro, 450 kilos de democracia en una bomba. No supieron si fue una buseta sin freno, no supieron si era un rayo, hasta ahí llegaron. Esa es la Patria Milagro. Claro, ya he firmado varias bombas", afirmó De la Espriella.



El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, criticó los gestos del jefe de Estado, entre ellos la firma de la bomba o caminar entre cadáveres, al advertir que espera que no sea un "mensaje" de retorno al pasado.



La respuesta a esa posición de Santos no se hizo esperar, esta vez de boca del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, al despejar las dudas del expresidente y afirmar que lo de De la Espriella sí es un "mensaje".



"Presidente Santos es un mensaje y es un mensaje para disuadir a los bandidos; si se someten al Estado y a la ley se respetarán las garantías procesales, los derechos humanos, claro que sí", afirmó Ordóñez, quien criticó a su vez al exmandatario al que acusó de haberle entregado el país a las extintas Farc, con la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

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