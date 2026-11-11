La deuda que asfixia a hospitales y clínicas en Colombia: les deben $27,8 billones y el 60 % está en mora

En medio de los malabares que está haciendo el gobierno de Abelardo de la Espriella para rescatar el sistema de salud, un nuevo informe deja ver el tamaño del hueco financiero que la administración de Gustavo Petro dejó en el sector. Para junio de 2026 —a cinco semanas de terminar el mandato anterior— a los hospitales y las clínicas de todo el país les debían cerca de $27,8 billones. De esa cifra, la mitad estaba en mora.

Las cifras salen del informe número 56 de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que agremia a 232 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Con base en la información que reportaron esas entidades, construyó una radiografía de las deudas que aquejan al sector con corte al primer semestre de este año y la comparación con el año pasado.

Actualmente, el gobierno De la Espriella adelanta un “Plan de Choque” para solucionar los pendientes de citas médicas, procedimientos y entrega de medicamentos a más de un millón de pacientes y usuarios; a la par, el Ministerio de Salud ha firmado decretos y resoluciones para crear condiciones especiales para que las EPS puedan saldar sus deudas con el sistema.

Detrás de estas cifras hay una realidad que toca a millones de afiliados, entre usuarios y pacientes: las billonarias deudas de clínicas y hospitales terminan en cierres de servicios especializados, restricción a pacientes de EPS con alta morosidad o limitación de las consultas para solo atender urgencias vitales.

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Otra de las consecuencias de esta situación que se han visto en los últimos cuatro años son las demoras en la asignación de citas y la sobreocupación de hospitales. Cada vez que una IPS cierra un servicio, los pacientes son redirigidos a las que queden disponibles para procedimientos complejos o para atenciones de vida o muerte. Eso genera, por un lado, mayores tiempos de espera y, por otro lado, saturación en salas de urgencia.

Deudas siguen al alza

En diciembre de 2025, la deuda total con las instituciones que reportan al estudio cerró en $25,7 billones. Seis meses después rondaba los $27,8 billones. Es decir, aumentó más de $2,1 billones en un semestre, que abarcó el tramo final del Gobierno Petro. Esto equivale en promedio a cerca de $11.600 millones más de deuda cada día durante el primer semestre de este año.

No obstante, el dato que más inquieta no es solo el tamaño de la deuda, sino cuánto de esta está vencida. La concentración de cartera en mora (la que debió pagarse) pasó de 58% en diciembre de 2025 a 60,5% en junio de 2026. Dicho de otra manera: de cada $10 que les deben a hospitales y clínicas, $6 debieron haberse pagado y acumulan intereses por mora.

Los deudores morosos

La mayor parte de la deuda está en manos de las entidades promotoras de salud (EPS). Las del régimen contributivo (en donde están afiliados que cotizan al sistema y sus beneficiarios) concentran el 49,9 % del total, es decir, más de $13,7 billones. Les siguen las del régimen subsidiado (en donde están los afiliados que no aportan al sector, sino que los cubre el Estado) con el 28%: o sea, cerca de $7,8 billones. Entre ambas suman casi $8 de cada $10 adeudados.

En tercer lugar aparece la categoría Estado, con el 6,7% (cerca de $1,9 billones). En esa clase están incliudos y contados la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres, conocida como el “banco de la salud”), los entes territoriales (que son las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales), el extinto Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía).

En seguida están las aseguradoras, incluido el Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), que concentran el 2,6% de las deudas; las siguen las empresar que ofrecen planes complementarios de salud y de medicina prepagada, con el 1,7%; finalmente, se encuentran las aseguradoras de riesgos laborales (ARL) con el 0,4%.

Hay, además, una deuda que los hospitales tienen que perseguir aunque su deudor no exista empresarialmente hablando. En el contributivo, cerca de $905.000 millones (6,6 % de lo que debe ese régimen) corresponden a 17 EPS que fueron liquidadas o pidieron retiro voluntario; en cuanto al subsidiado, unos $850.000 millones (10,9 %) son de 32 EPS liquidadas o fusionadas.

¿Cuáles EPS deben más?

La principal deudora morosa es la Nueva EPS (que estará intervenida hasta abril de 2027) encabeza la lista con una deuda total de $8,35 billones, de los cuales $5,94 billones están en mora. En diciembre de 2025, esa proporción era de 67 %; en junio llegó a 71,2 %. Eso significa que solo esta entidad concentra cerca del 30 % de toda la deuda reportada por los hospitales.

Le sigue Coosalud (intervenida por la Superintendencia de Salud) debe $1,39 billones y tiene $1 billón vencido. Es la que tiene la proporción más alta de deuda vencida entre las cinco: 73 % actual frente al 70,7 % del segundo semestre de 2025.

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Sanitas es un caso distinto. Su deuda total, de casi $2 billones, es mayor que la de Coosalud, pero solo $791.482 millones están en mora. Su proporción de deuda vencida es de 39,6%, pero era de 37,5% en diciembre, es decir, bajó.

Savia Salud, la más grande del régimen subsidiado en Antioquia, debe $1,14 billones, de los cuales $758.111 millones están vencidos. Su mora pasó de 60,7% a 66,3%.

Y finalmente está Emssanar (intervenida por la Supersalud) tiene la deuda total más pequeña del grupo, con $925.182 millones. Sin embargo, $668.183 millones están en mora. Es la que más se deterioró en el semestre: pasó de 64,5% a 72,2% en un salto de 7,7 puntos.

El peso de las EPS intervenidas

Uno de los hallazgos del estudio de la ACHC tiene que ver con las nueve EPS que están intervenidas o bajo vigilancia especial de la Supersalud. Juntas deben cerca de $13 billones, el 65,7% de la deuda total de las EPS en operación. Tienen una mora de más de $9 billones (74,5% de la cartera vencida de las EPS activas).

Y no es un asunto menor en términos de pacientes: estas nueve entidades agrupan al 43,9 % de los afiliados al sistema de salud: es decir, más de 23 millones de personas.

También son las que más aumentaron su deuda. Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, la de Nueva EPS creció más de $1 billón (13,8 %); la de Asmet Salud, más de $77.000 millones (15,9 %), y la de Coosalud, más de $73.000 millones (5,6 %). Entre las tres sumaron más de $1,1 billones de deuda nueva en el semestre.

La propuesta de la ACHC

Ante este panorama, la ACHC advierte que la falta de liquidez sigue siendo uno de los principales problemas para hospitales y clínicas. Por eso, pide tomar medidas inmediatas para garantizar que los recursos lleguen a los prestadores y evitar que la deuda siga creciendo.

Entre sus propuestas está mantener y fortalecer el giro directo, para asegurar que los recursos lleguen a quienes prestan los servicios de salud. También respalda la estrategia para conciliar las deudas entre EPS y hospitales, con acuerdos que se puedan cumplir y se traduzcan en pagos efectivos.

El gremio también pide ejecutar el plan de choque que había planteado inicialmente el Gobierno, con al menos $10 billones. La mayor parte de esos recursos debería destinarse a cubrir los gastos de funcionamiento de hospitales y clínicas y a pagar las deudas más antiguas.

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