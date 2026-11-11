Gerente del Fondo Milagro falta por segunda vez a cita en el Congreso

Una vez más, el Fondo Milagro no llegó a rendir cuentas ante el Congreso. Su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistió este miércoles 11 de noviembre a la sesión de la Comisión Accidental que se creó para hacerle seguimiento a la atención de la emergencia.

Y es que a finales de octubre el Gobierno ya había pedido aplazar una sesión en la que debía explicar ante el Congreso cómo se está financiando la reconstrucción, de qué manera se distribuirán los recursos entre las regiones y cuál es el avance de su ejecución.

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Ahora, para la sesión de este 11 de noviembre, Uribe pidió excusas por no ir en persona. Explicó que lo convocaron de manera extraordinaria dentro de la agenda del presidente en Roldanillo, Valle del Cauca, donde se entregarían beneficios de vivienda.

En lugar de asistir, envió como anexo las respuestas al cuestionario de los congresistas. “Mi compromiso como gerente del Fondo Milagro para la reconstrucción de Colombia, es inaplazable y genera toda mi atención y prioridad”, escribió.

También dijo que estará atento a cualquier información adicional que le pidan y que, “en la medida de mis posibilidades”, irá a una próxima invitación.

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