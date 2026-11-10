Te voy a matar: audios revelarían amenazas y agresiones del empresario Ricardo Leyva contra su expareja

En un despacho de la Fiscalía reposan las pruebas que hacen parte de la investigación contra el empresario de conciertos Ricardo Leyva por el delito de violencia intrafamiliar. Entre el material probatorio se encuentran varios audios que habría grabado la víctima, su exesposa Karen Santos, durante uno de los episodios de violencia denunciados.

Una de las grabaciones, conocidas por Caracol Radio, dejan escuchar una fuerte discusión en la que el empresario, fuera de control, lanza insultos y amenazas contra la mujer. En medio de la situación, Santos le ruega que se calme y que no vuelva a golpearla.

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En un despacho de la Fiscalía reposan las pruebas que hacen parte de la investigación contra el empresario de conciertos Ricardo Leyva por el delito de violencia intrafamiliar. Entre el material probatorio se encuentran varios audios que habría grabado la víctima, su exesposa Karen Santos, durante uno de los episodios de violencia denunciados.

Una de las grabaciones, conocidas por Caracol Radio, dejan escuchar una fuerte discusión en la que el empresario, fuera de control, lanza insultos y amenazas contra la mujer. En medio de la situación, Santos le ruega que se calme y que no vuelva a golpearla.

El material hace parte de las pruebas que están en poder de la Fiscalía y que buscan esclarecer lo ocurrido durante la relación entre el empresario y Karen Santos.

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El pasado 2 de octubre, la Fiscalía acusó al empresario por el delito de violencia intrafamiliar y advirtió que existe un “riesgo mortal extremo” para su expareja. El sujeto, por su parte, alega que es inocente.

Santos denunció a Leyva por un presunto intento de feminicidio. Meses atrás, Cambio reveló un video en donde Leyva, con cuchillo en mano, la amenaza, dice que la va a matar y la golpea. Desde entonces, poco o nada ha hecho la Fiscalía para proteger la vida de Santos y, en cambio, Leyva resulta protegido.

Esa no fue la única agresión. Durante el matrimonio, Karen Santos denunció que habría vivido situaciones de violencia física y psicológica. Santos asegura que recibió golpes tan severos que debió acudir a urgencias y sufrió pérdida parcial de la visión en un ojo.

Afirma que Leyva la golpeaba brutalmente, la humillaba, la perseguía con armas blancas y ejercía un control psicológico que la dejó aislada, sin recursos y en riesgo extremo.

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Explica además que el hombre la obligaba a justificar sus heridas corporales como supuestos accidentes para no lesionar la imagen de la familia. Como sustento de sus acusaciones, la mujer entregó a las autoridades videos, fotografías de las lesiones, reportes médicos y grabaciones de llamadas intimidatorias. En la acusación, la Fiscalía mostró al menos 11 hechos con descripciones detalladas de supuesta violencia doméstica contra su propia esposa.

Paralelo a estos señalamientos, Ricardo Leyva instauró una denuncia penal contra Karen por el delito de extorsión. Según él, su exesposa lo habría amenazado con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.

Leyva y su vínculo con el Gobierno Petro

El empresario de espectáculos ya había estado en el centro de la atención pública por sus relaciones comerciales con el Estado y su cercanía con figuras del Gobierno de Gustavo Petro, particularmente con el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

Uno de los episodios que generó cuestionamientos fue el negocio inmobiliario entre Leyva y Benedetti. El empresario le cedió al ministro el contrato de leasing habitacional de una vivienda de alto costo ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, que posteriormente pasó a ocupar el funcionario junto con su familia, mientras permanecía en el gabinete ministerial.

La operación llamó la atención de las autoridades porque, semanas después de esa cesión, una empresa vinculada a Leyva obtuvo un contrato millonario de RTVC. Se trata de Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., que el 23 de octubre de 2025 suscribió un contrato por 7.968 millones de pesos para organizar una muestra cultural en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Santa Marta.

La contratación fue cuestionada por la forma en que se habría adjudicado, sin una licitación pública ni una convocatoria a otros posibles oferentes. El caso llevó a la Fiscalía a abrir una indagación preliminar para establecer si existió alguna relación entre la cesión del leasing a Benedetti y el millonario contrato otorgado a la empresa del empresario, así como si el entonces ministro tuvo alguna influencia en esa contratación.

Con información de El Colombiano.

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