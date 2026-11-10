Preocupa ver a un presidente firmando bombas como regalos: Juan Manuel Santos cuestionó la estrategia de De la Espriella

El expresidente Juan Manuel Santos lanzó duros cuestionamientos contra el presidente Abelardo de la Espriella y su política de seguridad.



En el evento de balance de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el expresidente y Nobel de Paz expresó su preocupación por la forma como el actual gobierno presenta sus resultados operacionales.



“Me preocupa que 10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo", cuestionó.



Incluso, Santos advirtió que estos hechos podrían representar un retroceso hacia la violencia del pasado que calificó como "horripilante".

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A estas críticas se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien cuestionó que la Fuerza Pública olvide que debe tratar a todas las personas sin discriminación.



"La Fuerza Pública es legítima en la medida en que protege a todas las personas y les respeta sus derecho, inclusive a las personas que han cometido crímenes y los trata con humanidad", afirmó.



El expresidente Juan Manuel Santos defendió el Acuerdo de Paz y los beneficios que ha traído al país como lo fue la desmovilización de los exintegrantes de las Farc.



Cuestionó que el actual gobierno promueva la falsa creencia de que existe una dicotomía entre paz y seguridad.



"No regresemos a esos falsos dilemas que si no tenemos mano dura entonces no podemos tener seguridad y no podemos tener paz", dijo.

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