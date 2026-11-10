¡Extraordinario! Airbus batió récord mundial con un avión que voló más de 24 horas sin parar

Un extraordinario récord de distancia batió un avión comercial que voló durante más de 24 horas sin parar ni hacer escalas. Se trata de un Airbus A350-1000ULR, desarrollado para la aerolínea australiana Qantas y diseñado para realizar recorridos de larga distancia.

La aeronave despegó desde Melbourne (Australia) a las 5:27 p. m. del 27 de julio, y aterrizó a las 9:51 a. m. del 28 de julio en Toulouse (Francia). En total, voló durante 24 horas y 24 minutos, además de cubrir una distancia de 12.503 millas náuticas, que son equivalentes a 23.155 kilómetros.

De acuerdo con Airbus, el avión sobrevoló Sídney antes de dirigirse al Pacífico, en dirección noreste hacia Los Ángeles. Durante el recorrido, cruzó la línea internacional de cambio de fecha y sobrevoló el continente norteamericano y el océano Atlántico antes de dirigirse al sur, hacia Europa. Pasó por Londres y finalmente llegó a Toulouse.

A bordo del A350-1000ULR viajaban 13 personas, entre ellas tres pilotos de pruebas de Airbus, dos pilotos de Qantas, ingenieros especializados y un representante de la Federación Aeronáutica Internacional. Durante el trayecto, la tripulación presenció dos atardeceres y dos amaneceres, mientras el avión cruzaba tres continentes y dos océanos.

“Este logro refleja el espíritu pionero e innovador que forma parte de nuestro ADN en Airbus. En respuesta al reto planteado por Qantas, nuestros equipos colaboraron para ampliar el alcance del A350-1000 de forma eficiente y económicamente viable, con el fin de realizar los vuelos comerciales más largos de la historia”, dijo Lars Wagner, director ejecutivo de Aeronaves Comerciales de Airbus.

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Esta misión hizo parte de las pruebas que Airbus realiza con el A350-1000ULR, en el marco de una propuesta llamada Project Sunrise. La iniciativa busca ofrecer vuelos comerciales ultralargos que permitan conectar directamente ciudades como Sídney con Londres y Nueva York, sin necesidad de hacer escalas. Estos recorridos podrían alcanzar una distancia cercana a las 10.000 millas náuticas y durar hasta 22 horas.

La empresa informó que, a finales de octubre de 2026, A350 recibió 1.628 pedidos de 70 clientes, con más de 740 aeronaves ya en servicio con 42 operadores, principalmente en rutas de largo recorrido por todo el mundo.

“Al volar 12.503 millas náuticas sin escalas, hemos demostrado plenamente la capacidad de la aeronave para cumplir su misión. ¡Y el récord mundial fue la guinda del pastel!”, concluyó Wagner.