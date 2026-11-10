La guerra es contra nosotros los civiles: el grito de auxilio de los habitantes de la vereda El Diamante, en Tibú

Los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc continúan afectando a la población civil en el Catatumbo. En la vereda El Diamante, zona rural de Tibú, el uso de drones durante las confrontaciones de estos últimos días habría dejado al menos una persona muerta, heridos y varias viviendas destruidas.

La denuncia fue realizada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, quien mostró en un video los daños que habrían dejado los enfrentamientos registrados durante la noche del lunes 9 de noviembre.

"Son viviendas de civiles. Entonces, la guerra es contra nosotros los civiles. Yo creo que es una cosa muy absurda, eso no debe ser", manifestó el líder comunal.

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