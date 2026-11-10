La guerra es contra nosotros los civiles: el grito de auxilio de los habitantes de la vereda El Diamante, en Tibú

Según explicó, anteriormente se habían reportado 12 viviendas destruidas, a las que se sumaron otras cuatro tras los recientes combates.
"Ya nosotros estamos obstinados. ¿Y qué hacemos? El pueblo desplazado, nadie nos responde", expresó.
El representante comunitario hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga ante la crisis humanitaria que enfrentan las familias campesinas, quienes denuncian falta de acompañamiento institucional.
Por ahora, las cifras de víctimas y viviendas afectadas corresponden a la denuncia del líder comunal y no han sido confirmadas por las autoridades.
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