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La guerra es contra nosotros los civiles: el grito de auxilio de los habitantes de la vereda El Diamante, en Tibú
Habitantes de la vereda El Diamante denuncian que combates entre el Eln y las disidencias de las Farc dejó a una persona muerta y graves afectaciones. La comunidad pide atención urgente del Gobierno.
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Drones Tibu
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Martes, 10 de Noviembre de 2026

Los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc continúan afectando a la población civil en el Catatumbo. En la vereda El Diamante, zona rural de Tibú, el uso de drones durante las confrontaciones de estos últimos días habría dejado al menos una persona muerta, heridos y varias viviendas destruidas.

La denuncia fue realizada por el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, quien mostró en un video los daños que habrían dejado los enfrentamientos registrados durante la noche del lunes 9 de noviembre.

"Son viviendas de civiles. Entonces, la guerra es contra nosotros los civiles. Yo creo que es una cosa muy absurda, eso no debe ser", manifestó el líder comunal.

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Según explicó, anteriormente se habían reportado 12 viviendas destruidas, a las que se sumaron otras cuatro tras los recientes combates.

"Ya nosotros estamos obstinados. ¿Y qué hacemos? El pueblo desplazado, nadie nos responde", expresó.

El representante comunitario hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga ante la crisis humanitaria que enfrentan las familias campesinas, quienes denuncian falta de acompañamiento institucional.

Por ahora, las cifras de víctimas y viviendas afectadas corresponden a la denuncia del líder comunal y no han sido confirmadas por las autoridades.

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