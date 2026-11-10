La balacera que interrumpió un partido de fútbol y sembró el miedo en La Laguna, Cúcuta

Los violentos volvieron a hacer de las suyas en Cúcuta. En la tarde del pasado domingo protagonizaron un ataque a bala en la cancha de tierra del barrio La Laguna, en la ciudadela Juan Atalaya, que sembró el nerviosismo y dejó dos hombres heridos.

Eran alrededor de las 3:15 de la tarde cuando en ese escenario deportivo se disputaba un partido de fútbol. A la altura de la calle 16 con avenida 0, Fredy Pabón y Sergio Puerto disfrutaban del encuentro sentados sobre una tabla sostenida por dos columnas de llantas, que servía como banca para los espectadores.

De un momento a otro, se escucharon varias detonaciones que hicieron correr a los jugadores y al público.

"Ese lugar estaba muy lleno porque se estaba jugando un partido que la gente disfrutaba. Luego, todos huyeron asustados", expresó a este medio una residente.

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Minutos después, los dos vecinos de La Laguna quedaron tendidos en el suelo y ensangrentados. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), los agresores fueron dos sujetos que llegaron en una motocicleta azul y dispararon sin mediar palabra, para luego escapar.

Pabón fue trasladado inicialmente a la Unidad Básica de Atención (UBA) de Comuneros, pues presentaba un impacto de bala en el abdomen. Posteriormente, fue remitido a la Clínica Médico Quirúrgica.

Por su parte, Puerto fue llevado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde recibió atención por tres heridas de bala en el cuello, el antebrazo izquierdo y la espalda.

Las autoridades investigan los móviles del hecho y buscan establecer quién era el verdadero objetivo del ataque y quiénes son los responsables.

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