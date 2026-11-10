Cúcuta se une al Banquete del Millón para apoyar a los damnificados por el terremoto

La Corporación Organización Minuto de Dios realizará el Banquete del Millón en su edición número 66, con el propósito de recaudar fondos para ayudar a los damnificados tras el terremoto del 10 de agosto. El evento se llevará a cabo bajo el lema 'Amemos a Colombia'.

Esta iniciativa, anunciada oficialmente este 9 de noviembre, y que durante seis décadas reunió al país alrededor de la solidaridad para apoyar a las comunidades más vulnerables, dará inicio este 26 de noviembre en el Hotel Casino Internacional, en Cúcuta, a partir de la 7:00 p.m.

Tradicionalmente, este evento consiste en una cena donde los asistentes realizan donaciones económicas destinadas a obras sociales, construcción y mejora de viviendas para familias en condición de vulnerabilidad o afectadas por emergencias y desastres naturales.

Este año, su propósito es recaudar fondos para contribuir a la recuperación y reconstrucción, especialmente en departamentos como Chocó y territorios como el Eje Cafetero.

El director de la Corporación Minuto de Dios en los Santanderes, Giovanni Bolaños, explicó que “la organización ya comenzó esa reconstrucción con 29 viviendas en Chocó, con un colegio y unas viviendas en el norte del departamento del Valle de Cauca”. Sin embargo, señaló que más allá de de recuperar las edificaciones destruidas por la emergencia, hay otro objetivo.

“Nosotros no solamente buscamos reconstruir la infraestructura, sino también reconstruir la vida de las personas” afirmó Bolaños, al destacar que los recursos permitirán fortalecer también la atención social y psicológica, la educación, la asistencia humanitaria y entre otros programas de ayuda comunitaria.

Le puede interesar: Intervenciones indebidas están acabando con histórico árbol en la ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta

¿Cómo, cuándo y dónde participar?

Aunque el nombre del evento puede causar confusión, no es necesario donar un millón de pesos para participar. Los aportes se recibirán a partir de los 1.000 pesos y cada persona puede contribuir desde sus posibilidades económicas.

Los interesados en hacer parte de esta iniciativa podrán hacer su donación a través de las cuentas bancarias y demás medios que ya están habilitados en los portales web www.minutodedios.org y www.banquetesdelmillon.org.

Una vez sea realizado el aporte, es importante hacer llegar a través de WhatsApp 316 786 23 31 la información de que usted donó y así garantizar su asistencia a la actividad.

Por otro lado, la rectora de la Universidad Minuto de Dios de los Santanderes, Margarita María Contreras Díaz, destacó que esta jornada representa una oportunidad para honrar el legado del sacerdote cucuteño Rafael García Herreros Unda, fundador del banquete y obra del Minuto de Dios.

“Hoy es el Eje Cafetero, Chocó, pero nosotros no estamos exentos de que algún día nos corresponda también. Así que, hoy por ti, mañana por mí”, expresó la rectora reiterando la invitación a los nortesantandereanos a sumarse a esta nueva edición.

Redacción: Daniela Bocarejo / Practicante de periodismo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .