La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta
2
Cúcuta
Unisimón Cúcuta fortalece la formación de instrumentadores quirúrgicos con el respaldo de una trayectoria académica de excelencia
En el Campus Cúcuta, los futuros instrumentadores quirúrgicos reciben una formación integral que articula rigor científico, investigación, innovación, ética y práctica profesional.
Authored by
orlando.carvajal
avanzan con una visión compartida de excelencia y un compromiso permanente con la vida./ Fotos: Cortesía
La opinión
La Opinión
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Detrás de cada procedimiento quirúrgico existe un profesional cuyo conocimiento, precisión y compromiso son fundamentales para la seguridad del paciente. 

En el marco del Día del Instrumentador Quirúrgico, celebrado el pasado 25 de octubre, la Universidad Simón Bolívar reconoció la labor de quienes hacen de esta profesión una vocación de servicio, excelencia y compromiso con la vida.

En el Campus Cúcuta, los futuros instrumentadores quirúrgicos reciben una formación integral que articula rigor científico, investigación, innovación, ética y práctica profesional, respaldada por la trayectoria académica del Campus Barranquilla. 

Esta experiencia institucional se fortalece con el acompañamiento de profesores y directivos comprometidos con la formación de profesionales competentes, críticos, humanizados y sensibles a las necesidades de la sociedad.

La dirección del programa, liderada por Martha Cecilia Novoa Fernández, y la coordinación académica local, a cargo de Franklin Alexander Fuentes Rizo, promueven una formación que integra conocimiento, liderazgo, pensamiento crítico y respeto por la dignidad humana, con el respaldo institucional de la doctora Yolanda Gallardo de Parada, directora general del Campus Cúcuta.

Lea aquí: Hospital Erasmo Meoz pone en marcha el Plan Milagro para practicar 2.800 cirugías

“La innovación tecnológica constituye un importante aliado del aprendizaje”, expresó la doctora Novoa Fernández. 

El Laboratorio de Simulación Clínica, los espacios de Ciencias Básicas y Morfofisiología, la Cámara de Gesell, la mesa de anatomía virtual Anatomage y SynDaver, el humano sintético, favorecen el desarrollo de habilidades técnicas, anatómicas y prácticas, “fortaleciendo la preparación de los estudiantes para escenarios clínicos reales”, añadió.

La instrumentación quirúrgica ofrece múltiples campos de acción: asistencia en procedimientos quirúrgicos, gestión de centrales de esterilización, administración de servicios de salud, asesoría en tecnología biomédica, investigación, innovación, salud pública, bioseguridad y docencia.

 Las alianzas con clínicas y hospitales de la región complementan esta formación mediante experiencias prácticas que acercan a los estudiantes a las dinámicas reales del sector salud, explicó la directora del programa

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Jhonattan Pamplona
Jhonattan Pamplona
¿Por qué mataron a Jhonattan? Adolescente de 15 años murió en extrañas circunstancias en Pamplona
La Opinión
Luego de su triunfo ante Santa Fe, Cúcuta llega motivado para enfrentar al eliminado Junior.
Luego de su triunfo ante Santa Fe, Cúcuta llega motivado para enfrentar al eliminado Junior.
De salvar la categoría a pelear por los ocho: Cúcuta va por más ante Junior en Barranquilla
Omar Romero Güiza
Árbol de Samán de 60 años está en riesgo por intervenciones indebidas.
Árbol de Samán de 60 años está en riesgo por intervenciones indebidas.
Intervenciones indebidas están acabando con histórico árbol en la ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla