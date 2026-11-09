Unisimón Cúcuta fortalece la formación de instrumentadores quirúrgicos con el respaldo de una trayectoria académica de excelencia

Detrás de cada procedimiento quirúrgico existe un profesional cuyo conocimiento, precisión y compromiso son fundamentales para la seguridad del paciente.

En el marco del Día del Instrumentador Quirúrgico, celebrado el pasado 25 de octubre, la Universidad Simón Bolívar reconoció la labor de quienes hacen de esta profesión una vocación de servicio, excelencia y compromiso con la vida.

En el Campus Cúcuta, los futuros instrumentadores quirúrgicos reciben una formación integral que articula rigor científico, investigación, innovación, ética y práctica profesional, respaldada por la trayectoria académica del Campus Barranquilla.

Esta experiencia institucional se fortalece con el acompañamiento de profesores y directivos comprometidos con la formación de profesionales competentes, críticos, humanizados y sensibles a las necesidades de la sociedad.

La dirección del programa, liderada por Martha Cecilia Novoa Fernández, y la coordinación académica local, a cargo de Franklin Alexander Fuentes Rizo, promueven una formación que integra conocimiento, liderazgo, pensamiento crítico y respeto por la dignidad humana, con el respaldo institucional de la doctora Yolanda Gallardo de Parada, directora general del Campus Cúcuta.

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“La innovación tecnológica constituye un importante aliado del aprendizaje”, expresó la doctora Novoa Fernández.

El Laboratorio de Simulación Clínica, los espacios de Ciencias Básicas y Morfofisiología, la Cámara de Gesell, la mesa de anatomía virtual Anatomage y SynDaver, el humano sintético, favorecen el desarrollo de habilidades técnicas, anatómicas y prácticas, “fortaleciendo la preparación de los estudiantes para escenarios clínicos reales”, añadió.

La instrumentación quirúrgica ofrece múltiples campos de acción: asistencia en procedimientos quirúrgicos, gestión de centrales de esterilización, administración de servicios de salud, asesoría en tecnología biomédica, investigación, innovación, salud pública, bioseguridad y docencia.

Las alianzas con clínicas y hospitales de la región complementan esta formación mediante experiencias prácticas que acercan a los estudiantes a las dinámicas reales del sector salud, explicó la directora del programa.

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