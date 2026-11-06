Colombia, mercado estratégico para la medicina estética y el turismo de salud

Colombia continúa consolidándose como un mercado estratégico para la medicina estética en Latinoamérica. Su talento médico, el crecimiento del sector y las oportunidades que ofrece en el ámbito de la salud abren nuevas perspectivas para fortalecer su posicionamiento internacional.

En este contexto, Vivacy Masters llegó por primera vez al país para conectar conocimiento internacional, innovación y formación médica especializada.

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El Hotel W Bogotá fue escenario de este encuentro académico internacional, organizado por Laboratoires Vivacy con el acompañamiento de Elaia Dermascience, distribuidor oficial del laboratorio en Colombia.

La jornada reunió a cerca de 100 profesionales de la salud y especialistas de Colombia y Europa en torno a seis bloques académicos y cinco demostraciones clínicas en vivo.

Entre los conferencistas internacionales participaron el doctor Jani van Loghem, fundador del UMA Institute de Ámsterdam y referente en anatomía facial y seguridad del paciente, y la doctora Dagné Pupo, médica estética con trayectoria internacional. Por Colombia estuvieron presentes los médicos Alexandra Rada y Diego Rojas.

La agenda abordó temas de actualidad para la especialidad, como anatomía del rostro latinoamericano, armonización facial, rejuvenecimiento, bioestimulación y los efectos de la pérdida acelerada de peso en el rostro, incluidos los abordajes relacionados con medicamentos GLP-1.

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Procedimientos estéticos crecen 10%

El encuentro cobra especial relevancia en un momento de crecimiento para el sector. Según la encuesta global de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Colombia registró 490.944 procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos durante 2024, un 10% más que en 2023.

Estas cifras reflejan la dimensión de una industria que encuentra en Colombia oportunidades para seguir desarrollando su oferta médica y fortalecer su proyección internacional.

La calidad del talento profesional, la formación especializada y la innovación constituyen elementos importantes para impulsar al país como destino de turismo de salud.

En este escenario, encuentros como Vivacy Masters contribuyen a conectar a los profesionales colombianos con referentes internacionales y a fortalecer el intercambio de conocimiento, aspectos fundamentales para el desarrollo de una industria cada vez más competitiva.

En este contexto, la conexión entre talento médico nacional, conocimiento internacional e innovación constituye un factor importante para fortalecer la competitividad del país y ampliar sus oportunidades en el mercado global.

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Una apuesta de largo plazo por la formación médica

“Colombia es un mercado estratégico para Vivacy, y sus médicos merecen formación de nivel mundial sin salir del país. Vivacy Masters trajo a Bogotá lo mejor de nuestra ciencia y nuestra experiencia. Es el comienzo de un compromiso de largo plazo”, destacó el international business unit director de Laboratoires Vivacy, Olha Suhaniak.

Con esta primera edición, se abrió un nuevo espacio de intercambio entre especialistas colombianos y referentes internacionales, reafirmando la importancia de la educación continua, la actualización científica y la seguridad del paciente.

La apuesta en Colombia mira hacia el futuro, para fortalecer la formación médica, acercar nuevas experiencias de conocimiento al talento nacional y contribuir al desarrollo de una industria con oportunidades de crecimiento y proyección internacional.

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