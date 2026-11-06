¿Por qué se están entregando? Cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc se sometió a las autoridades en el Catatumbo

Haber sido un hombre de entera confianza de Jhon Mechas, uno de los principales cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, y haber entregado casi la mitad de su vida a esta organización guerrillera hicieron que la entrega voluntaria de alias Jonás llamara la atención de las autoridades. ¿Busca acogerse a la Ley de Sometimiento?

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Por su recorrido criminal y el papel de suma importancia que desempeñaba dentro de esta estructura, resultó aún más llamativo que el hombre, de 39 años, decidiera cambiar los fusiles. Sin embargo, esa fue la decisión que tomó.

Su entrega se produjo en los últimos días en el casco urbano de Tibú, donde Jonás se presentó voluntariamente ante el Ejército, acompañado de una mujer.

Rápidamente fue identificado como cabecilla de comisión y coordinador logístico regional de la subestructura Jorge Briceño Suárez, cargo al que llegó tras 19 años de trayectoria en la organización. Incluso, habría hecho parte del proceso de diálogo que este grupo armado sostiene con el Gobierno nacional.

En 2024 fue nombrado delegado de las disidencias de las Farc en las mesas de diálogo con el Gobierno nacional. Sin embargo, al mismo tiempo habría continuado desarrollando actividades relacionadas con el reclutamiento ilegal y el manejo financiero en su zona de influencia: las veredas Guachimán, Pachelli, Área Libre y Los Naranjos.

Por esto, las autoridades consideran que su salida representa un golpe al músculo financiero, la capacidad de aprovisionamiento de armamento y la articulación de esta estructura armada. A la vez, su decisión plantea una pregunta ¿qué lleva a un cabecilla a entregarse a la justicia?

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La nueva ley

El caso de Jonás podría convertirse en uno de los primeros de un desmovilizado que busque acogerse a la Ley de Sometimiento, recientemente aprobada por el Congreso. Esta herramienta busca propiciar que los integrantes de grupos armados abandonen las armas a cambio de ciertos beneficios, entre ellos, la reducción de sus condenas.

A diferencia de las leyes anteriores, en este caso no se contemplan negociaciones, sino condiciones fijas establecidas por el Estado, a las que los integrantes de estas organizaciones deciden si se acogen o no.

Según el proyecto, se pueden aplicar rebajas de hasta el 50 % de la pena para los integrantes rasos de estos grupos y del 30 % para otros miembros, como sería el caso de Jonás. Sin embargo, las condenas tendrán una duración mínima de 10 años.

Otro de los requisitos es que los beneficiarios aporten información clave para esclarecer sus delitos, colaboren con la justicia y contribuyan a la reparación de las víctimas. Además, deberán dejar las armas y entregar los bienes obtenidos de manera ilegal.

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Su recorrido

Según información judicial, el hombre pasó gran parte de su trayectoria como guerrillero raso. Ingresó a la organización en 2007, cuando tenía 20 años. Su situación cambió en 2020, cuando habría comenzado a desempeñarse como radioperador de comunicaciones.

En 2024 fue encargado de adquirir material de guerra, como fusiles y pistolas. También habría incursionado en el manejo táctico de drones cargados con explosivos, que habría coordinado durante las confrontaciones contra el Eln en las veredas Campo Tres, Campo Seis y Pachelli.

Siguen los sometimientos

Este hecho también marca una llamativa secuencia, pues con Jonás ya son cuatro los integrantes del frente 33 que se han entregado en las últimas dos semanas.

El caso más reciente ocurrió en El Tarra, donde dos jóvenes se sometieron voluntariamente y entregaron una pistola, munición y una granada.

Pero una noticia similar a la de Jonás se conoció a finales del mes pasado, con el sometimiento de Edison Durán Ayala, conocido con los alias de Eduardo o Flecha, identificado como segundo cabecilla de la subestructura Dairo Catatumbo.

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