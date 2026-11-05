En el megaoperativo de De la Espriella cayó Brayan, el presunto asesino de Evy en Villa del Rosario

La ola de violencia que viene sacudiendo a Cúcuta y Norte de Santander tenía a los ciudadanos esperando acciones contundentes contra las estructuras criminales y la llegada del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, aumentó esa ilusión. Sin embargo, pese a las altas expectativas, entre los resultados más destacados sobresalió la captura del presunto asesino de una mujer, en un reciente crimen que sacudió a la comunidad.

Durante varias horas de la noche, la ciudad fue recorrida por uniformados de la Fuerza Pública, en un despliegue mucho más intenso que el de jornadas anteriores. En total, realizaron 59 allanamientos que dejaron 111 capturas, en el marco de la Operación Némesis.

Según la información publicada por la Presidencia, las más destacadas fueron las de cinco integrantes del Frente de Guerra Urbano Reinaldo Ardila Gómez, del Eln, identificados como Navir, Care Vieja, Ángel, Alfredo y Keller. Otra de las más relevantes fue la de Brayan Galvis Nieto, señalado de cometer el asesinato de Evelyn Julieth Tapias Bastidas.

El crimen, ocurrido en límites entre Villa del Rosario y Cúcuta, sobre el Anillo Vial Oriental, fue uno de los más sonados a finales del mes pasado. Por este caso, las autoridades habrían recopilado suficiente material probatorio en contra de Galvis Nieto para solicitar una orden de captura. El hombre fue uno de los 41 detenidos mediante órdenes judiciales.

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Las bandas afectadas

El grupo más afectado fue, precisamente, al que pertenecería Brayan: La Familia P, considerada una de las bandas criminales con mayor poder en la ciudad. A esta estructura le fueron capturados 16 presuntos integrantes. Entre los más destacados por las autoridades están Chiva, Chinga y Liendra, relacionados con el microtráfico.

Por otra parte, también fue detenida La Churca, a quien le incautaron una pistola de nueve milímetros y un arma traumática. Según la investigación, estos elementos estarían vinculados con actividades de extorsión y homicidio.

En cuanto al Tren de Aragua, el resultado fue de 5 detenciones. Entre estas figuran Juancho, Ada, Barbas y Pastelito. Además, se realizaron cinco notificaciones a personas que ya estaban privadas de la libertad y se emitieron ocho notificaciones azules de la policía internacional (Interpol).

Estos presuntos integrantes estarían relacionados con hechos de intimidación contra comerciantes de La Parada, en Villa del Rosario, a quienes les exigirían pagos extorsivos. También estarían vinculados con el fortalecimiento del tráfico local de estupefacientes.

La información oficial señala que los integrantes del Eln habrían participado en hechos de terrorismo, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Además, estarían vinculados con dos hechos específicos.

El primero fue la incineración de la vivienda de dos adultos mayores en Colinas del Tunal, luego de que estos se opusieran al reclutamiento de un menor de apenas 12 años. También son señalados de ejecutar atentados contra las instalaciones del CAI Morichal, en Villa del Rosario.

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Alejo y Camacho

Dos de los detenidos fueron identificados como Alejo y Camacho. Contra ellos ya se adelantaba una investigación que permitió ubicarlos en los barrios Las Américas y Aniversario, donde fueron capturados durante allanamientos por los presuntos delitos de trata de personas y pornografía infantil.

Camacho tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y habría conformado, con ayuda de Alejo, oriundo de Venezuela, una red clandestina de transmisiones sexuales por internet. Esta actividad les habría generado ingresos de hasta 12 millones de pesos diarios y cerca de 360 millones mensuales.

Según se conoció, los detenidos retenían los documentos de identidad de las víctimas y se quedaban con el 60 % de los ingresos, mientras que el 40 % restante era para las mujeres captadas por esta red.

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Las cifras

Durante el procedimiento fueron incautadas 15 armas de fuego, 14 proveedores, 95 cartuchos de distintos calibres, 3 silenciadores y más de 20.000 dosis de droga.

Una parte importante de las capturas estuvo relacionada con la minería ilegal con 42 aprehendidos por el presunto aprovechamiento ilícito de recursos naturales.

Algunas de ellas también enfrentarían cargos por porte ilegal de armas. Las autoridades investigan posibles vínculos entre estas actividades y la financiación de estructuras criminales en el área metropolitana.

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