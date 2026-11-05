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Con firmas, Silvano Serrano vuelve a la carrera por la Gobernación de Norte de Santander
El grupo significativo de ciudadanos «El Norte Sí Vale la Pena» será el mecanismo para reunir los apoyos que le permitan presentar su candidatura para las elecciones de 2027.
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El exgobernador Silvano Serrano vuelve a la carrera por la Gobernación./Foto. Cortesía
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Jueves, 5 de Noviembre de 2026

Silvano Serrano Guerrero comenzó a mover sus fichas para regresar a la Gobernación de Norte de Santander. El exmandatario inscribió ante la Registraduría un grupo significativo de ciudadanos “El Norte Sí Vale la Pena”, con el que pretende recoger las firmas necesarias para respaldar su aspiración al primer cargo del departamento en las elecciones de 2027.

El acto estuvo acompañado por dirigentes y representantes de distintos sectores de la sociedad civil organizada, en una convocatoria que marca el comienzo de una nueva etapa política para Serrano, quien por segunda vez busca llegar al despacho de la Gobernación.

La inscripción del movimiento se anunció durante el conversatorio “Tu Futuro Sí Vale la Pena”, un encuentro en el que el exgobernador escuchó a dirigentes sociales y ciudadanos, presentó un balance de su visión sobre el departamento y expuso las propuestas que pretende incorporar a su proyecto político.

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Durante su intervención, Serrano puso sobre la mesa asuntos relacionados con la educación de los jóvenes, el respaldo a empresarios y emprendedores y el fortalecimiento del campo nortesantandereano. 

En este último frente mencionó la necesidad de mejorar los ingresos de cafeteros, cacaoteros y otros productores, además de avanzar en la tecnificación de los cultivos.
 

Grupo significativo de ciudadanos que acompañan la candidatura de Silvano Serrano/Foto Cortesía

Respaldo de diferentes
Sectores

El conversatorio contó con la participación de Geovanny Achora, representante del sector de etnias; el padre Pablo Maldonado, del sector social; Ángel Barajas, del deporte; Martha Maldonado, del sector comunal, y Humberto Brant, del sector agrícola.

Los asistentes expresaron públicamente su respaldo a Serrano y destacaron las gestiones y actuaciones que, según manifestaron, ha desarrollado durante su trayectoria en favor de sus respectivos sectores y de las comunidades del departamento.

La experiencia acumulada durante su paso por la Gobernación, las obras ejecutadas en ese periodo y su conocimiento de las distintas subregiones son algunos de los argumentos con los que sus promotores sustentan esta nueva aspiración.


Segunda apuesta electoral

La decisión de Serrano de buscar nuevamente la Gobernación lo devuelve al escenario de la política departamental con un movimiento ciudadano que deberá cumplir el proceso de recolección y validación de firmas ante las autoridades electorales.

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Después del encuentro, el exgobernador acudió a la Registraduría acompañado por representantes de la sociedad civil para formalizar la inscripción del grupo significativo de ciudadanos.

Con este trámite comienza el proceso para reunir los respaldos ciudadanos que permitan avanzar en la inscripción de su candidatura. La iniciativa también abre un nuevo capítulo en la disputa política por la Gobernación de Norte de Santander, donde los aspirantes empiezan a organizar sus estructuras y definir los mecanismos para llegar a las urnas en 2027.

Por ahora, “El Norte Sí Vale la Pena” es el nombre escogido por Serrano para identificar su movimiento y recoger las firmas con las que pretende volver a competir por la dirección política y administrativa del departamento.
 

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