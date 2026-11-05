Con firmas, Silvano Serrano vuelve a la carrera por la Gobernación de Norte de Santander

Silvano Serrano Guerrero comenzó a mover sus fichas para regresar a la Gobernación de Norte de Santander. El exmandatario inscribió ante la Registraduría un grupo significativo de ciudadanos “El Norte Sí Vale la Pena”, con el que pretende recoger las firmas necesarias para respaldar su aspiración al primer cargo del departamento en las elecciones de 2027.

El acto estuvo acompañado por dirigentes y representantes de distintos sectores de la sociedad civil organizada, en una convocatoria que marca el comienzo de una nueva etapa política para Serrano, quien por segunda vez busca llegar al despacho de la Gobernación.

La inscripción del movimiento se anunció durante el conversatorio “Tu Futuro Sí Vale la Pena”, un encuentro en el que el exgobernador escuchó a dirigentes sociales y ciudadanos, presentó un balance de su visión sobre el departamento y expuso las propuestas que pretende incorporar a su proyecto político.

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Durante su intervención, Serrano puso sobre la mesa asuntos relacionados con la educación de los jóvenes, el respaldo a empresarios y emprendedores y el fortalecimiento del campo nortesantandereano.

En este último frente mencionó la necesidad de mejorar los ingresos de cafeteros, cacaoteros y otros productores, además de avanzar en la tecnificación de los cultivos.

