Con firmas, Silvano Serrano vuelve a la carrera por la Gobernación de Norte de Santander

Respaldo de diferentes
Sectores
El conversatorio contó con la participación de Geovanny Achora, representante del sector de etnias; el padre Pablo Maldonado, del sector social; Ángel Barajas, del deporte; Martha Maldonado, del sector comunal, y Humberto Brant, del sector agrícola.
Los asistentes expresaron públicamente su respaldo a Serrano y destacaron las gestiones y actuaciones que, según manifestaron, ha desarrollado durante su trayectoria en favor de sus respectivos sectores y de las comunidades del departamento.
La experiencia acumulada durante su paso por la Gobernación, las obras ejecutadas en ese periodo y su conocimiento de las distintas subregiones son algunos de los argumentos con los que sus promotores sustentan esta nueva aspiración.
Segunda apuesta electoral
La decisión de Serrano de buscar nuevamente la Gobernación lo devuelve al escenario de la política departamental con un movimiento ciudadano que deberá cumplir el proceso de recolección y validación de firmas ante las autoridades electorales.
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Después del encuentro, el exgobernador acudió a la Registraduría acompañado por representantes de la sociedad civil para formalizar la inscripción del grupo significativo de ciudadanos.
Con este trámite comienza el proceso para reunir los respaldos ciudadanos que permitan avanzar en la inscripción de su candidatura. La iniciativa también abre un nuevo capítulo en la disputa política por la Gobernación de Norte de Santander, donde los aspirantes empiezan a organizar sus estructuras y definir los mecanismos para llegar a las urnas en 2027.
Por ahora, “El Norte Sí Vale la Pena” es el nombre escogido por Serrano para identificar su movimiento y recoger las firmas con las que pretende volver a competir por la dirección política y administrativa del departamento.
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