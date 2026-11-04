Alejandro Ordóñez asumió como ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella ya posesionó al exprocurador Alejandro Ordoñez como nuevo ministro del interior este miércoles 4 de noviembre.

El acto se realizó de forma privada en la Casa de Nariño, en donde Ordoñez estuvo acompañado de su familia, según las imágenes reveladas por la Presidencia de la Republica.

Acto seguido, también se realizó la posesión de la exfiscal Viviane Morales, quien llega al gobierno de Abelardo de la Espriella como nueva alta comisionada para la paz, en reemplazo de Otty Patiño quien estuvo durante el gobierno Petro.

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Cabe recordar que Ordóñez llega al gabinete luego de la salida de Rodrigo Lara, quien se convirtió en el primer funcionario despedido de este Gobierno. La decisión se dio luego de los errores en el trámite y la falta de conciliación en el artículo 65 del Presupuesto General de la Nación para 2027 entre la Cámara y el Senado.

Además, se habló del círculo cercano de Lara de presuntos roces con el estratega del presidente, Carlos Suárez (según versiones de la familia de Lara, por negarse a nombrar a una viceministra propuesta por este último).

Tras la llegada de Ordóñez a la cartera política del gobierno, en las próximas horas el nuevo ministro realizará las posesiones de los altos funcionarios para su equipo, conformado por Carlos Ramiro Chavarro, al viceministerio General y en reemplazo de Carlos Eduardo Gechem.

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Al nuevo Ministerio del Interior también llegaría Édison Tigreros Herrera, quien no solo sería ficha de Carlos Suárez, sino que además ocuparía un cargo de asesor en esa cartera, considerado uno de los más altos.

Los retos

El nuevo jefe de la cartera política llega al Ejecutivo en una lucha contra el avance del reloj, ya que se encuentra con una agenda legislativa corta de tiempos y con muchos proyectos que impulsar.

Sin duda, el más importante es la reforma denominada Ley de Rescate, que pese a tener mensaje de urgencia es uno de los más cuestionados por congresistas de la bancada oficialista, quienes han manifestado su oposición al aumento de impuestos para los ciudadanos.

Entre las medidas planteadas está la de gravar varios de los alimentos de la canasta familiar con una tarifa del 19%, aumentar del 4% al 8% la cotización en salud de los trabajadores y establecer nuevos impuestos sobre las rentas laborales.

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Producto de estas inconformidades, Ordóñez tendrá que unir puentes con la coalición de gobierno en la célula legislativa, luego de las tensiones con el expresidente Álvaro Uribe, a causa de presuntos pedidos y ofrecimientos de hojas de vida de parlamentarios de esa bancada para ganar votos para aprobar esa ley.

Aunque ya se aprobó la Ley de Sometimiento, aún está en discusión el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto para regular la protesta social y el estatuto antiterrorista, una propuesta que se construyó durante la gestión de Rodrigo Lara, pero que Ordóñez tendrá que estudiar y hasta modificar ante los reparos de diferentes sectores del país, incluida la Corte Suprema de Justicia.

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