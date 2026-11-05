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Medidas de Halloween y visita presidencial no detuvieron a los infractores en Cúcuta
Más de 240 comparendos se impusieron entre el jueves 29 y el domingo primero.
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Alféreces en la festividad de Halloween
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Jueves, 5 de Noviembre de 2026

Con el propósito de garantizar el orden público en la pasada festividad de Halloween y la visita del presidente Abelardo de la Espriella, la Alcaldía de Cúcuta expidió dos decretos que incluyeron restricciones de movilidad vehicular dentro del municipio.

El primero de ellos fue el decreto 0394 que restringía la circulación de motocicletas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, desde el día 29 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. 

De igual manera, este decreto prohibía el bloqueo de vías, circular con placas ocultas, el incumplimiento de las señales de tránsito y las afectaciones a la circulación normal de personas y vehículos.

Adicionalmente este lunes, por motivo de la visita del presidente de la República a la ciudad, también entraron en rigor otras medidas de seguridad contempladas en el decreto 0400.  

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En materia de movilidad, una de ellas fue la prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero, desde las 6:00 de la mañana del martes 3 de noviembre, hasta las 12:00 del mediodía de ayer. 

Dentro de este mismo horario y días, se restringieron también las obras civiles en el espacio público y el transporte de materiales de construcción, escombros y sustancias peligrosas. 

Tras estos dos decretos, el secretario de Movilidad de Cúcuta, Alejandro Camacho,  ofreció un balance de los incumplimientos que se presentaron, así como de las acciones que desarrollaron desde su despacho para garantizar el orden en las vías. 
 

40 alféreces estuvieron a cargo de los operativos durante el fin de semana

Balance durante Halloween

El secretario de Movilidad aseguró que entre el jueves 29 de octubre y el domingo primero de noviembre se impusieron 248 comparendos por infracciones de tránsito.

El jefe del despacho detalló que la mayoría de los comparendos fueron a motociclistas por incumplimiento de las normas, con un total de 77 casos. También precisó que por ir sin revisión técnico-mecánica se impusieron 49 y por transitar sin SOAT, 32

Asimismo, se impusieron 29 comparendos por conducir en zonas restringidas, 15 por no tener licencia, 12 por no acatar las órdenes del agente, siete por maniobras peligrosas, siete por ir sin placas y seis por portar la licencia vencida.

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Sumado a ello, se impusieron cuatro comparendos por no portar licencia de conducción y tres por estacionar en lugares prohibidos.

Igualmente, se impuso un comparendo por conductas como: conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, conducir como un servicio no autorizado, llevar exceso de capacidad, no transitar por la derecha, circular en andenes e ir en exceso de velocidad.  
 

Alféreces desarrollaron sus operativos en acompañamiento de la Policía y el Ejército

De acuerdo con el secretario Alejandro Camacho, estos comparendos se realizaron a motocicletas y carros, en sectores de la ciudad como Claret, Belén, Siglo XXI, Natilán, el centro de Cúcuta, el aeropuerto, la avenida Kennedy, la redoma de El Palustre y los anillos viales.

El funcionario también explicó que durante estos días se llevaron a cabo 69 inmovilizaciones de vehículos por infracciones como la falta de revisión técnico mecánica, de SOAT y por conducir sin licencia.

Según destacó, solo 14 de estas inmovilizaciones fueron por incumplimiento del decreto 0394.

“También se presentaron 18 siniestros viales, principalmente en las comunas 6, 7 y 8, en barrios como Belén, Motilones, Claret y Siglo XXI. Uno de estos siniestros dejó una persona fallecida en el barrio Cúcuta 75, que presuntamente iba en estado de embriaguez”, agregó.

Igualmente, el secretario de Movilidad expuso que el día con más infracciones cometidas fue el 31 de octubre
 

El Ejército nacional también apoyó el desarrollo de estos operativos.

En cuanto a la capacidad de agentes desplegada, Camacho afirmó que 40 alféreces y estuvieron en los diferentes operativos, acompañados del Ejército y la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“Pese a las infracciones, podemos concluir que hubo un balance positivo ya que la comunidad en general acató el decreto. La gente en su mayoría no salió y tampoco hubo desmanes”, concluyó.

Las infracciones esta semana

La Secretaría de Movilidad municipal informó que entre el lunes y martes de esta semana se impusieron 49 comparendos, de los cuales cuatro fueron por incumplimientos del decreto expedido por la visita presidencial. 

La dependencia de la Alcaldía explicó también que 26 comparendos fueron por mal parqueo; cinco por no portar casco u otros elementos de seguridad, cuatro por realizar maniobras peligrosas, tres por bloquear la calzada y dos por no cumplir con los semáforos y señales de tránsito.

Igualmente, se impuso un comparendo por actos como: no portar licencia ni SOAT, ir en exceso de capacidad, transitar en sentido contrario y tener la licencia vencida.

Durante la visita presidencial, el jefe del despacho también comunicó que 15 alféreces acompañaron al mandatario en los puntos donde hizo su recorrido.

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