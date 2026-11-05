Medidas de Halloween y visita presidencial no detuvieron a los infractores en Cúcuta

Con el propósito de garantizar el orden público en la pasada festividad de Halloween y la visita del presidente Abelardo de la Espriella, la Alcaldía de Cúcuta expidió dos decretos que incluyeron restricciones de movilidad vehicular dentro del municipio.

El primero de ellos fue el decreto 0394 que restringía la circulación de motocicletas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada, desde el día 29 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

De igual manera, este decreto prohibía el bloqueo de vías, circular con placas ocultas, el incumplimiento de las señales de tránsito y las afectaciones a la circulación normal de personas y vehículos.

Adicionalmente este lunes, por motivo de la visita del presidente de la República a la ciudad, también entraron en rigor otras medidas de seguridad contempladas en el decreto 0400.

Lea: Gobierno propone construir nuevas cárceles con la venta de bienes de la Nación

En materia de movilidad, una de ellas fue la prohibición de la circulación de motocicletas con parrillero, desde las 6:00 de la mañana del martes 3 de noviembre, hasta las 12:00 del mediodía de ayer.

Dentro de este mismo horario y días, se restringieron también las obras civiles en el espacio público y el transporte de materiales de construcción, escombros y sustancias peligrosas.

Tras estos dos decretos, el secretario de Movilidad de Cúcuta, Alejandro Camacho, ofreció un balance de los incumplimientos que se presentaron, así como de las acciones que desarrollaron desde su despacho para garantizar el orden en las vías.

