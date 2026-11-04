Aprobada en primer debate adición presupuestal de $3,8 billones

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate la adición presupuestal de $3,8 billones con la que el Gobierno busca atender temas que no tienen asegurada su financiación para este año.



El más importante es la atención de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto, para lo cual serán destinados $2,7 billones al Fondo Milagro.

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La adición también incluye $1,15 billones para el programa Colombia Mayor, para la entrega de subsidios a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.



Además de estos recursos adicionales, el proyecto prevé que sean transferidos $1,4 billones para seguridad energética.



“El Gobierno está empeñado en evitar el apagón. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda, pero necesitamos el apoyo del Congreso”, manifestó hace unas semanas el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al explicar la urgencia del proyecto.

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