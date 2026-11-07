Hospital Erasmo Meoz pone en marcha el Plan Milagro para practicar 2.800 cirugías

Miles de pacientes que llevan meses e incluso años esperando una intervención quirúrgica comenzarán a recibir atención con la puesta en marcha del Plan Milagro en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

La estrategia busca reducir el represamiento de procedimientos y atender a personas que no han conseguido respuesta de las EPS a las que están afiliadas.

El director gerente del centro asistencial, Hernando José Mora, anunció que el hospital inició este plan de choque, siguiendo los lineamientos del presidente Abelardo de la Espriella y de la ministra de Salud, Ana María Vega. La meta es realizar 2.800 cirugías de diferentes especialidades.

Mora explicó que el represamiento corresponde, principalmente, a pacientes de Nueva EPS y Coosalud que no recibieron atención a través de las redes prestadoras de esas entidades y terminaron en el hospital, donde obtuvieron atención básica, pero continúan a la espera de procedimientos quirúrgicos que no han sido autorizados.

La estrategia contempla dos fases. En la primera se atenderá a los pacientes hospitalizados que llevan días o semanas pendientes de una cirugía. En la segunda se programarán las intervenciones de quienes requieren atención ambulatoria y llevan meses o años esperando.

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“Invito a las EPS para que se articulen con nosotros y hagamos realidad este Plan Milagro o plan de choque”, manifestó Mora.

Entre las especialidades que se atenderán figuran ortopedia, cirugía general, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, neurocirugía, oftalmología, cabeza y cuello, tórax, urología, cirugía de mano y vascular, entre otras.

“Cada cirugía representa una oportunidad, una esperanza y una vida que puede cambiar”, expresó el director gerente, quien reiteró el llamado a las EPS con presencia en Cúcuta para que coordinen con el hospital la atención de los pacientes pendientes.

El Plan Milagro hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para atender las dificultades en la prestación de los servicios de salud y reducir las cirugías que permanecen sin realizar.

Más quirófanos en servicio

La ejecución del plan coincide con la recuperación de la capacidad quirúrgica del Hospital Universitario Erasmo Meoz, que recientemente puso en funcionamiento seis de los diez quirófanos incluidos en el proyecto de modernización de la institución, impulsado por el gobernador y presidente de su junta directiva, William Villamizar Laguado.

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Los nuevos espacios cuentan con tecnología de última generación. “Con esto le estamos apostando a la excelencia en el servicio y la atención médica. Aspiramos a enfrentar nuevos desafíos y a salvar más vidas”, señaló el gobernador.

Mora indicó que los nuevos quirófanos comenzaron a recibir pacientes el primero de octubre. Al sumarlos a los tres que ya estaban habilitados, el hospital cuenta ahora con nueve salas en funcionamiento.

La prioridad es evacuar gradualmente las cirugías pendientes. El primer grupo está integrado por 177 pacientes hospitalizados que necesitaban una intervención. De ellos, 98 aguardaban procedimientos de ortopedia.

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