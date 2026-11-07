Dos cucuteños están nominados a Premios de comunicación política en Panamá

Julián Ortega y Miguel Ortiz son dos cucuteños que hoy están dejando en alto el nombre de la ciudad en los XV Reed Latino Awards. Este evento, desarrollado en Panamá, es uno de los certámenes más importantes de la comunicación política en Iberoamérica.

Los nortesantandereanos, de 26 y 28 años, participan en estos premios internacionales como resultado del trabajo que vienen desarrollando desde 2018 con su consultora denominada Barí Político.

Según detalló Julián Ortega, desde ese año han liderado campañas políticas en Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplonita, Bucaramanga y la región Caribe. Asimismo, afirmó que durante su trayectoria han trabajado en procesos electorales en México, Panamá y Estados Unidos.

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Ortega aseguró que, gracias a esta experiencia y a su reciente trabajo con la congresista Eimy Suárez, hoy están nominados en cuatro categorías de este premio internacional, en las que compiten incluso con la campaña presidencial de Lula da Silva, en Brasil.



Los premios que podrían ganar

Las categorías en las que están nominados los cucuteños son: agencia revelación del año, mejor manejo de crisis electoral, mejor spot de 60 segundos y mejor podcast de difusión de conocimiento y política.