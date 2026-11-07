Dos cucuteños están nominados a Premios de comunicación política en Panamá

Los jóvenes explicaron que la segunda y tercera categorías en las que compiten son resultado de su trabajo en la campaña política de la congresista Eimy Suárez, mientras que la cuarta corresponde a un podcast que desarrollaron junto al estratega político de Santander, Sebastián Casas.
Sobre la primera categoría, resaltaron que reconoce el trabajo realizado durante los últimos ocho años, periodo en el que han impulsado las campañas políticas de alcaldes, concejales, congresistas y diputados.
Igualmente, con su consultora se han destacado por trabajar con el gobernador de Norte de Santander y con la secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del departamento.
Aparte de esos logros, Julián Ortega precisó que actualmente continúan trabajando en el manejo de campañas políticas en Caquetá, Cesar, Santander y la región Caribe.
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Asimismo, los cucuteños manifestaron que tienen a su cargo campañas en más de cuatro municipios de Norte de Santander y también en Honduras.
El talento de la región
Julián y Miguel manifestaron sentirse agradecidos por cada una de estas oportunidades y recalcaron que su trabajo demuestra que en Norte de Santander también hay grandes talentos.
“Antes de crear nuestra consultora, los políticos de la región buscaban a estrategas de otros países. Nuestro propósito es demostrar a Colombia y al continente el talento que hay desde nuestro territorio”, concluyó Ortega.
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