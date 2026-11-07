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Dos cucuteños están nominados a Premios de comunicación política en Panamá
Julián y Miguel han liderado campañas políticas en Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplonita, Bucaramanga y la región Caribe.
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Julián Ortega y Miguel Ortiz
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Sábado, 7 de Noviembre de 2026

Julián Ortega y Miguel Ortiz son dos cucuteños que hoy están dejando en alto el nombre de la ciudad en los XV Reed Latino Awards. Este evento, desarrollado en Panamá, es uno de los certámenes más importantes de la comunicación política en Iberoamérica.

Los nortesantandereanos, de 26 y 28 años, participan en estos premios internacionales como resultado del trabajo que vienen desarrollando desde 2018 con su consultora denominada Barí Político.

Según detalló Julián Ortega, desde ese año han liderado campañas políticas en Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplonita, Bucaramanga y la región Caribe. Asimismo, afirmó que durante su trayectoria han trabajado en procesos electorales en México, Panamá y Estados Unidos.

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Ortega aseguró que, gracias a esta experiencia y a su reciente trabajo con la congresista Eimy Suárez, hoy están nominados en cuatro categorías de este premio internacional, en las que compiten incluso con la campaña presidencial de Lula da Silva, en Brasil.


Los premios que podrían ganar

Las categorías en las que están nominados los cucuteños son: agencia revelación del año, mejor manejo de crisis electoral, mejor spot de 60 segundos y mejor podcast de difusión de conocimiento y política.

Julián y Miguel con Eimy Suárez

 

Los jóvenes explicaron que la segunda y tercera categorías en las que compiten son resultado de su trabajo en la campaña política de la congresista Eimy Suárez, mientras que la cuarta corresponde a un podcast que desarrollaron junto al estratega político de Santander, Sebastián Casas.

Sobre la primera categoría, resaltaron que reconoce el trabajo realizado durante los últimos ocho años, periodo en el que han impulsado las campañas políticas de alcaldes, concejales, congresistas y diputados.

Igualmente, con su consultora se han destacado por trabajar con el gobernador de Norte de Santander y con la secretaria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del departamento.

Aparte de esos logros, Julián Ortega precisó que actualmente continúan trabajando en el manejo de campañas políticas en Caquetá, Cesar, Santander y la región Caribe.

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Asimismo, los cucuteños manifestaron que tienen a su cargo campañas en más de cuatro municipios de Norte de Santander y también en Honduras.

El talento de la región

Julián y Miguel manifestaron sentirse agradecidos por cada una de estas oportunidades y recalcaron que su trabajo demuestra que en Norte de Santander también hay grandes talentos.

“Antes de crear nuestra consultora, los políticos de la región buscaban a estrategas de otros países. Nuestro propósito es demostrar a Colombia y al continente el talento que hay desde nuestro territorio”, concluyó Ortega.

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