La deuda que Carlos Bloom le reclama al equipo de Silvestre Dangond

Carlos Bloom, quien durante más de dos décadas estuvo al frente de la carrera artística de Silvestre Dangond, volvió a referirse públicamente al final de su relación profesional con el cantante vallenato. Esta vez, el empresario hizo una denuncia económica y aseguró que el equipo que actualmente maneja al artista tiene pendiente un dinero que, según su versión, fue acordado y quedó documentado cuando terminó su vínculo laboral.

En una entrevista con el creador de contenido Dímelo King, Bloom explicó que, al momento de formalizar su salida, se estableció que continuaría recibiendo un porcentaje de los ingresos durante un período determinado. Sin embargo, sostuvo que quienes asumieron posteriormente el manejo de la carrera del intérprete no respetaron ese compromiso.

Ellos me deben un dinero a mí, el equipo de Silvestre me debe un dinero y eso está documentado”, afirmó el exmánager, quien evitó revelar la cantidad que reclama, aunque aseguró que se trata de una suma considerable.

Lea: Estas son las series y películas que se estrenarán en noviembre 2026

Según su relato, la propuesta de mantener ese porcentaje habría surgido del propio Silvestre Dangond, quien le planteó que continuara recibiendo ese beneficio durante un tiempo después de su desvinculación. Bloom aseguró que inicialmente interpretó el ofrecimiento como un gesto generoso del cantante, pero que las condiciones no se cumplieron.

“El nuevo equipo de Silvestre no cumplió lo que me había dicho el artista (...) Yo pequé de ingenuo, eso ya fue como hace cuatro años, y aunque es un buen dinero, el tema es que no es lo que se pactó”, manifestó.

El empresario aclaró que no busca generar una confrontación pública ni señaló que tenga previsto iniciar acciones legales. No obstante, insistió en que el compromiso económico quedó establecido por escrito y que el incumplimiento se habría prolongado durante cerca de cuatro años.

Carlos Bloom explicó por qué dejó de trabajar con Silvestre Dangond

Durante la conversación, el empresario también recordó las circunstancias que llevaron al final de una relación profesional que se extendió por más de 20 años. Bloom rechazó que su salida hubiera sido consecuencia de una pelea puntual con el cantante y explicó que la decisión estuvo relacionada con el desgaste acumulado durante tantos años de trabajo.

Infórmese: Isabella Ladera desató críticas por video en el que su hija terminó llorando

“Yo creo que se especulan muchas cosas, pero todo se va desgastando. La vida del mánager, al menos lo que viví yo, es demasiado estresante”, expresó.

De acuerdo con su relato, uno de los momentos determinantes ocurrió un 7 de diciembre, cuando se reunió con Silvestre Dangond y su esposa en la residencia del artista. Para entonces, Bloom ya percibía cierto distanciamiento en la dinámica laboral y consideró que había llegado el momento de dar un paso al costado.

“Hubo un momento donde dije: ‘Joda, yo debo de tomar la decisión’”, recordó.

La separación se concretó a comienzos de 2023 y quedó formalizada mediante un documento firmado por ambas partes. Bloom explicó que, aunque durante gran parte de los años de trabajo conjunto los acuerdos se manejaron de palabra, en ese documento quedaron establecidas las condiciones de su desvinculación.

La relación entre Silvestre Dangond y su antiguo mánager

La salida de Carlos Bloom marcó el cierre de una de las alianzas profesionales más importantes en la trayectoria del cantante vallenato. El empresario acompañó buena parte del crecimiento artístico de Dangond y fue una figura clave en la organización y proyección de su carrera.

En diciembre de 2024, Bloom ya había hablado sobre los motivos de la separación en una entrevista con el programa digital El mundo de Aco. En aquella oportunidad explicó que el trabajo se había vuelto cada vez más estresante y que existía un desgaste en la relación profesional. También aseguró que no había recibido una indemnización por sus años de trabajo.

Le puede interesar: Shakira y Piqué siguen enfrentados por los viajes de sus hijos: ¿qué decidirá la justicia?

Por su parte, Silvestre Dangond se había referido anteriormente a la salida de Bloom y manifestó que, aunque ya no trabajaban juntos, el cariño y el respeto entre ambos permanecían.

De hecho, pese al reclamo económico que ahora hizo público, Bloom aseguró que conserva una relación cordial con el intérprete. Según contó, mantienen comunicación ocasional y hablaron por teléfono pocos días antes de la entrevista, durante un encuentro social en el que también estuvo el cantante Beto Zabaleta.

Hasta el momento, el equipo actual de Silvestre Dangond no ha emitido un pronunciamiento público sobre las afirmaciones de su antiguo representante. Por ahora, la deuda corresponde a un reclamo planteado por Bloom, quien sostiene que existe un acuerdo documentado que no habría sido cumplido.

Con información de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.