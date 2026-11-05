Gobernador William Villamizar entrega balance de la visita del presidente Abelardo De la Espriella a Norte de Santander

Tras la visita del presidente Abelardo de la Espriella a Norte de Santander, el gobernador William Villamizar entregó un balance de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad y destacó los resultados de la militarización del área metropolitana de Cúcuta, así como el refuerzo de la Fuerza Pública en el departamento.

Uno de los aspectos que resaltó fue la militarización de Cúcuta y su área metropolitana, medida que, según el mandatario departamental, permitió registrar un fin de semana sin homicidios, un hecho que no se presentaba desde hacía más de ocho años, de acuerdo con los informes mencionados por el gobernador.

A este balance sumó los resultados del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), que, según indicó, permitió la captura de más de 100 personas y la realización de más de 50 allanamientos. Estas acciones, aseguró, buscan reducir la presencia en las calles de personas vinculadas con delitos como hurtos, homicidios y extorsiones.

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El gobernador también destacó la operación Némesis y señaló que, junto con la militarización, ha contribuido a disminuir los hechos delictivos durante los últimos días en el área metropolitana.

Refuerzo de la Fuerza Pública en el departamento

Otro de los anuncios destacados por Villamizar fue la puesta en marcha de la campaña militar y policial Esparta, que contempla la llegada de más de 1.200 uniformados especializados a Norte de Santander.

De acuerdo con el gobernador, este personal tendrá como objetivo fortalecer la lucha contra la delincuencia urbana y recuperar el control territorial en los municipios afectados por la presencia de grupos armados y estructuras criminales.

El mandatario departamental también se refirió a los planteamientos del presidente durante su visita al puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas, donde se abordaron asuntos relacionados con la soberanía y el control fronterizo.

En ese sentido, destacó la importancia de reforzar la vigilancia en los pasos internacionales, implementar barreras de control y garantizar que el tránsito de personas por la frontera se realice de manera legal, cumpliendo los procedimientos migratorios.

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Según Villamizar, estas medidas contribuirían a combatir actividades ilícitas como el contrabando, la trata de personas y el narcotráfico, además de otros pasos irregulares que persisten en la frontera colombo-venezolana.

Inversiones y herramientas para fortalecer la seguridad

Durante su balance, el gobernador también mencionó algunas de las acciones adelantadas por la administración departamental para fortalecer las capacidades de las autoridades.

Entre ellas, señaló la entrega de 120 cámaras de alta resolución en Ocaña, conectadas a un sistema de monitoreo que permite vigilar diferentes sectores y aportar material probatorio para los procesos de judicialización.

Asimismo, informó que avanza la construcción del distrito de Policía en Villa del Rosario, cuya terminación está prevista para enero. Esta infraestructura permitirá albergar a más de 300 nuevos efectivos, que reforzarán la seguridad en la zona de frontera y el área metropolitana de Cúcuta.

A estas iniciativas se suman la instalación de cámaras de seguridad en Chinácota y de sistemas de vigilancia comunitaria en municipios del área metropolitana, además de la entrega de equipos a la Fiscalía y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para apoyar las labores investigativas.

Finalmente, Villamizar insistió en que las condiciones de seguridad son fundamentales para el desarrollo económico y social de Norte de Santander. Por ello, pidió que las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional tengan continuidad.

"Estas acciones se deben continuar para poder garantizar el orden, la convivencia, la soberanía y la seguridad en la región norte santandereana", expresó el gobernador.

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