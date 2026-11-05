Se sometió en Tibú alias Jonás, señalado como ficha clave del frente 33 de las disidencias de las Farc

Ante tropas del Ejército Nacional en el casco urbano de Tibú se sometió de manera voluntaria alias Jonás, señalado como uno de los hombres más cercanos de alias Jhon Mechas, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.

El hombre, de 39 años, se presentó ante las unidades militares con unas mujer que también haría parte de la estructura armada.

Según información del Ejército, Jonás contaba con una trayectoria de cerca de 19 años en las filas guerrilleras y se desempeñaba como cabecilla de comisión y coordinador logístico regional de la subestructura Jorge Briceño Suárez.

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De acuerdo a las autoridades, dentro de sus funciones se encontraban la compra de armas, manejo de drones explosivos, reclutamiento ilegal y administración de recursos de la organización en varias veredas de Tibú.

No obstante, habría sido delegado en mesas de diálogo con el gobierno Petro en 2024.

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