Felipe Zuleta asegura que Laura Sarabia tenía duplicado el celular de Gustavo Petro

El periodista Felipe Zuleta presentó este viernes 6 de noviembre su libro Las mujeres de Petro, publicado por Editorial Planeta, en el que recoge testimonios de mujeres que hicieron parte del entorno personal y político del expresidente Gustavo Petro.
Entre las revelaciones, el autor aseguró que Laura Sarabia, quien ocupó varios cargos durante el anterior Gobierno, habría tenido una copia del celular del entonces mandatario y acceso exclusivo a una nube donde se almacenaban sus conversaciones y videos. La exfuncionaria negó esa versión por medio de su abogada, quien anunció acciones legales contra el periodista.
La denuncia fue expuesta por Zuleta durante una entrevista con Mañanas Blu. Según explicó, la información proviene de tres fuentes: dos mujeres cercanas a Petro y otra persona que habría trabajado alrededor del despacho presidencial. De acuerdo con el periodista, estos testimonios le permitieron conocer detalles sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño y el papel que habría desempeñado Sarabia en el manejo de información del entonces presidente.
Lea: Tras megaoperativos, Colombia expulsa a más de 80 ciudadanos extranjeros
“Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, afirmó Zuleta al referirse a la supuesta duplicación del dispositivo. El periodista sostuvo que la situación fue descubierta en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde, según su relato, consultaron a la empresa operadora y esta confirmó que el teléfono había sido duplicado.
El autor agregó que los contenidos del dispositivo, entre ellos conversaciones y videos, estaban almacenados en una nube a la que únicamente tendría acceso Sarabia. La supuesta copia del celular se habría mantenido durante un periodo prolongado, mientras la exfuncionaria ocupaba diferentes posiciones dentro del Ejecutivo.
La respuesta de Laura Sarabia: anuncia acciones legales contra Felipe Zuleta
Tras conocerse las declaraciones del periodista, Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, publicó un pronunciamiento en su cuenta de la red social X, en el que rechazó las afirmaciones y anunció que acudirá a las autoridades judiciales.
La representante legal aseguró que su defendida nunca tuvo acceso al teléfono del expresidente ni a sus cuentas de correo electrónico o servicios de almacenamiento de información. Además, informó que iniciará acciones legales contra Felipe Zuleta, entre ellas una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
En su publicación, la abogada manifestó:
“En representación de Laura Sarabia, iniciaré acciones legales contra Felipe Zuleta Lleras, incluida una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Infórmese: Deicy Jiménez declaró durante casi 16 horas ante la Fiscalía por señalamientos contra Petro
Laura Sarabia nunca ha tenido acceso al celular del expresidente Gustavo Petro, ni a sus correos electrónicos ni a ninguno de sus servicios de almacenamiento de información”.
De esta manera, Sarabia rechazó directamente la versión expuesta en el libro y anunció que llevará el caso ante la Fiscalía. Las afirmaciones de Zuleta corresponden a testimonios recogidos durante su investigación y, hasta el momento, no constituyen hechos establecidos por una autoridad judicial.
La supuesta alianza entre Sarabia y Verónica Alcocer
En la entrevista, Zuleta también se refirió a la relación que, según sus fuentes, existía entre Laura Sarabia y Verónica Alcocer, entonces esposa de Gustavo Petro. El periodista aseguró que ambas mantenían una alianza y que la exfuncionaria debía informarle a Alcocer sobre los movimientos del mandatario.
“Laura Sarabia le tenía que reportar a la señora Alcocer absolutamente todos los movimientos de Gustavo Petro”, sostuvo.
El autor también planteó que la supuesta duplicación del teléfono habría hecho parte de una estrategia para aumentar la influencia de Sarabia dentro de la Casa de Nariño. Según la versión de las personas entrevistadas, la exjefa de gabinete buscaba mantener al entonces presidente concentrado en reuniones y encuentros privados.
“Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, afirmó Zuleta.
El periodista agregó que, según los testimonios recopilados, Sarabia y Alcocer eran las únicas mujeres de las que tenía conocimiento que no le tenían miedo a Petro.
“Las dos únicas mujeres del libro que no le temían a Petro eran Verónica Alcocer y Laura Sarabia”, señaló.
Sarabia ocupó cinco cargos durante el Gobierno Petro: fue jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, directora del Dapre, canciller y embajadora de Colombia en el Reino Unido. Sobre su permanencia en posiciones de poder, Zuleta afirmó que “Laura Sarabia era intocable”.
Fiestas privadas y videos que habría grabado Petro
Otro de los asuntos abordados por Zuleta tiene que ver con las reuniones privadas en las que, según los testimonios incluidos en el libro, participaba el expresidente. El periodista explicó que estos encuentros no necesariamente se realizaban en la residencia presidencial.
De acuerdo con su relato, algunas reuniones tenían lugar en apartamentos de Bogotá y otras en un inmueble asignado al entonces jefe del esquema de seguridad presidencial, al que se ingresaba por el garaje de la calle Octava. Según Zuleta, esa forma de acceso permitía que los encuentros no quedaran registrados en los controles habituales de visitantes.
Ingrese: Chat con Angie Rodríguez revelaría que Petro ordenó mantener contrato de Deicy Jiménez en Mininterior
El autor también sostuvo que varias mujeres entrevistadas coincidieron en señalar un supuesto consumo de sustancias psicotrópicas por parte de Petro durante esas reuniones.
“Muchas de las mujeres coinciden en el uso de sustancias alucinógenas por parte del presidente”, manifestó.
Además, aseguró que algunas de las fuentes le contaron que el exmandatario grababa escenas de esos encuentros con su teléfono celular.
“Muchas dicen que el presidente grababa en su celular muchas de esas escenas, no siempre intervenía activamente, sino que las grababa y las tenía en su celular”, agregó.
Zuleta mencionó referencias al consumo de tusi y bazuco, así como a unos parches que, según los testimonios, Petro se habría aplicado en los ojos antes de algunos consejos de ministros. Sobre estos últimos, dijo que podrían contener LSD, aunque aclaró que no tenía certeza sobre su composición. También precisó que ninguna de sus fuentes le habló de consumo de cocaína.
El periodista afirmó que contrastó parte de los relatos con integrantes del esquema de seguridad presidencial.
Con información de El Colombiano.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion