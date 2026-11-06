Felipe Zuleta asegura que Laura Sarabia tenía duplicado el celular de Gustavo Petro

La denuncia fue expuesta por Zuleta durante una entrevista con Mañanas Blu. Según explicó, la información proviene de tres fuentes: dos mujeres cercanas a Petro y otra persona que habría trabajado alrededor del despacho presidencial. De acuerdo con el periodista, estos testimonios le permitieron conocer detalles sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño y el papel que habría desempeñado Sarabia en el manejo de información del entonces presidente.

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“Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, afirmó Zuleta al referirse a la supuesta duplicación del dispositivo. El periodista sostuvo que la situación fue descubierta en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), donde, según su relato, consultaron a la empresa operadora y esta confirmó que el teléfono había sido duplicado.

El autor agregó que los contenidos del dispositivo, entre ellos conversaciones y videos, estaban almacenados en una nube a la que únicamente tendría acceso Sarabia. La supuesta copia del celular se habría mantenido durante un periodo prolongado, mientras la exfuncionaria ocupaba diferentes posiciones dentro del Ejecutivo.

Tras conocerse las declaraciones del periodista, Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, publicó un pronunciamiento en su cuenta de la red social X, en el que rechazó las afirmaciones y anunció que acudirá a las autoridades judiciales.

La representante legal aseguró que su defendida nunca tuvo acceso al teléfono del expresidente ni a sus cuentas de correo electrónico o servicios de almacenamiento de información. Además, informó que iniciará acciones legales contra Felipe Zuleta, entre ellas una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

En su publicación, la abogada manifestó:

“En representación de Laura Sarabia, iniciaré acciones legales contra Felipe Zuleta Lleras, incluida una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

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Laura Sarabia nunca ha tenido acceso al celular del expresidente Gustavo Petro, ni a sus correos electrónicos ni a ninguno de sus servicios de almacenamiento de información”.

De esta manera, Sarabia rechazó directamente la versión expuesta en el libro y anunció que llevará el caso ante la Fiscalía. Las afirmaciones de Zuleta corresponden a testimonios recogidos durante su investigación y, hasta el momento, no constituyen hechos establecidos por una autoridad judicial.

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