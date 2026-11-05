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Chat con Angie Rodríguez revelaría que Petro ordenó mantener contrato de Deicy Jiménez en Mininterior
Una conversación con su entonces jefa del Dapre apuntaría a una instrucción directa del expresidente para que la mujer continuara vinculada al Ministerio del Interior. El contrato por el mismo objeto fue renovado en enero de este 2026.
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valents2121
Chats Petro. Cortesía El Colombiano
Colprensa
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Jueves, 5 de Noviembre de 2026

El Colombiano - Un chat, revelado por Noticias Caracol, evidenciaría que Gustavo Petro, cuando era presidente de la República, pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. La conversación tiene fecha del 12 de diciembre de 2025; justamente en enero de 2026 Jiménez habría renovado su vinculación en esa cartera con el mismo objeto.

Jiménez denunció hace unas semanas que el entonces mandatario le habría ofrecido contratos a cambio de favores sexuales. Y recientemente publicó un video que habría sido grabado en 2019, al parecer con el entonces senador.

Según la información revelada por Noticias Caracol, el mensaje daría cuenta de una instrucción directa de Petro para que se mantuviera su vinculación contractual con esa cartera.

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