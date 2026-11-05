Chat con Angie Rodríguez revelaría que Petro ordenó mantener contrato de Deicy Jiménez en Mininterior

El Colombiano - Un chat, revelado por Noticias Caracol, evidenciaría que Gustavo Petro, cuando era presidente de la República, pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez en el Ministerio del Interior. La conversación tiene fecha del 12 de diciembre de 2025; justamente en enero de 2026 Jiménez habría renovado su vinculación en esa cartera con el mismo objeto.

Jiménez denunció hace unas semanas que el entonces mandatario le habría ofrecido contratos a cambio de favores sexuales. Y recientemente publicó un video que habría sido grabado en 2019, al parecer con el entonces senador.

Según la información revelada por Noticias Caracol, el mensaje daría cuenta de una instrucción directa de Petro para que se mantuviera su vinculación contractual con esa cartera.

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