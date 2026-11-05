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Caso UNGRD: Tribunal ordena liberar al exministro Luis Fernando Velasco
La decisión se conoce luego de que la Corte Suprema aplazara hasta febrero de 2027 el juicio contra Velasco y Ricardo Bonilla.
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crojas
Luis-Fernando-Velasco. Foto: Colprensa.
Colprensa
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Jueves, 5 de Noviembre de 2026

“Ordenar su libertad inmediata e incondicional”. Esa fue la determinación del Tribunal Superior de Bogotá al resolver la apelación presentada contra la prisión preventiva que se le había impuesto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La decisión deja en libertad a Velasco, cuyo proceso judicial también ha estado marcado por las demoras en el avance del expediente. Este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia aplazó hasta febrero de 2027 el inicio del juicio contra el exministro y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también investigado por este escándalo.

Bonilla y Velasco fueron imputados hace aproximadamente un año y acusados hace seis meses. Desde entonces, el proceso ha estado atravesado por aplazamientos, solicitudes de prórroga, apelaciones y controversias entre la Fiscalía y las defensas por el acceso al material probatorio.

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