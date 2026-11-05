Caso UNGRD: Tribunal ordena liberar al exministro Luis Fernando Velasco

“Ordenar su libertad inmediata e incondicional”. Esa fue la determinación del Tribunal Superior de Bogotá al resolver la apelación presentada contra la prisión preventiva que se le había impuesto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Infórmese: Angie Rodríguez entregó a las autoridades conversaciones que comprometerían a Petro en el caso Deicy Jiménez

La decisión deja en libertad a Velasco, cuyo proceso judicial también ha estado marcado por las demoras en el avance del expediente. Este miércoles se conoció que la Corte Suprema de Justicia aplazó hasta febrero de 2027 el inicio del juicio contra el exministro y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también investigado por este escándalo.

Bonilla y Velasco fueron imputados hace aproximadamente un año y acusados hace seis meses. Desde entonces, el proceso ha estado atravesado por aplazamientos, solicitudes de prórroga, apelaciones y controversias entre la Fiscalía y las defensas por el acceso al material probatorio.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion