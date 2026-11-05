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Con solo dos meses en el cargo: declaran insubsistente al director de la Adres
En su reemplazo fue designada como directora encargada Marcela Brun Vergara.
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crojas
Con solo dos meses en el cargo: declaran insubsistente al director de la Adres
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Jueves, 5 de Noviembre de 2026

El Gobierno nacional volvió a mover la dirección de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Mediante un decreto conocido en la tarde de este jueves 5 de noviembre, el Ministerio de Salud declaró insubsistente a Iván Humberto Sánchez, quien llevaba cerca de dos meses al frente de la entidad.

Con esta determinación, Sánchez deja el cargo pese al corto tiempo que llevaba en la dirección de la administradora, encargada de gestionar y distribuir los recursos del sistema de salud colombiano.

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En su reemplazo fue designada como directora encargada Marcela Brun Vergara, quien actualmente se desempeña como viceministra de Protección Social.

Brun estará al frente de la Adres de manera temporal, mientras el Gobierno adelanta el proceso para escoger y nombrar a quien asumirá la dirección en propiedad.

La salida de Sánchez se produce en medio de los movimientos administrativos del sector salud, que dejan nuevamente pendiente la definición de quién estará al frente de una de las entidades clave para el manejo de los recursos del sistema.

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