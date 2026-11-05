Donde uno mira, siempre hay una novia del anterior presidente contratada: De la Espriella

Durante su visita al departamento del Amazonas para los encuentros regionales por el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Abelardo de la Espriella denunció más irregularidades en proyectos firmados y adjudicados durante el gobierno Petro.

"Todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha. Donde uno levanta siempre hay corrupción, siempre hay un desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, señaló de la Espriella.

En sus declaraciones, se refería a la licitación que dejó el expresidente para tener fibra óptica por los ríos Putumayo y Amazonas, según la cual se presentaron presuntos sobrecostos desde 683 mil millones en 2025 a más de 1.14 billones de pesos en 2026, que determina un aumento del 67%.

Además de los sobrecostos, el presidente aseguró que este proyecto tiene "incertidumbre financiera, riesgos ambientales, posibles fallas técnicas y dudas sobre si conectaría de verdad".

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Producto de estos hallazgos, el presidente ordenó que no van a cancelar la conectividad del Amazonas, pero que se cambiará el proyecto por uno que sí sea real, porque el proyecto que tenía Petro nunca conectó a nadie.

Según agregó, esté cuestionado proyecto será modificado por "soluciones técnicas y operativas reales", aprovechando la infraestructura que existe con Brasil para llevar al departamento alianzas con Tigo, Claro e Internexa para aumentar la conectividad en favor de la salud y la educación para los más desfavorecidos.

Prioridad para el amazonas

Durante su presencia en el departamento, el presidente de la Espriella aseguró que el Amazonas será prioridad para el gobierno, luego de que cuestionará como este ha sido abandonado por anteriores mandatarios.

Según explicó, entre sus prioridades está la construcción de un centro logístico fluvial y aéreo en Leticia para mejorar el turismo en el departamento, mejorar la navegación de los ríos Putumayo y Guaviare, buscar soluciones de energía solar y otras tecnologías para llevar electricidad a las comunidades más apartadas.

Por esto, anunció que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha identificado un portafolio preliminar de 42 proyectos estratégicos con una inversión estimada de 2.6 billones de pesos en temas como el transporte, energía salud, educación y acueductos y obras que son fundamentales para el desarrollo de la región.

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De estos, solo en el Amazonas existen 14 proyectos por cerca de 539.000 millones de pesos, de los cuales aún son estudios previos que el presidente se comprometió a encontrar los recursos en beneficio del departamento fronterizo.

A estas inversiones, anunció que en pro de mejorar la seguridad ya ordenó fortalecer la presencia de la fuerza pública en las fronteras amazónicas para "defender nuestra soberanía, combatir a los narcoterroristas y proteger el comercio legal con los países vecinos".

Acompañado de varios sus ministros, el jefe de Estado ordenó a su gabinete que prioricen los proyectos necesarios para que el departamento del Amazonas pueda tener resultados concretos y mejores oportunidades.

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