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Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte: Petro rompe el silencio sobre video de Deicy Jiménez
El expresidente y su abogado cuestionaron la difusión del material. La defensa de Deicy Jiménez confirmó que el video será incorporado a la investigación.
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cesarmuñoz
Mujer que reveló presuntos favores sexuales con Petro también tuvo contrato con el Dapre: estos son, uno a uno
Colprensa
Colprensa
Jueves, 5 de Noviembre de 2026

La defensa del expresidente Gustavo Petro, y él a título personal, reaccionaron a la publicación de un video íntimo en el que se le ve con Deicy Jiménez, la joven de 26 años que denuncia que el líder político le pagó por sexo con contratos en el Estado cuando era mandatario. Ambos le bajaron la caña al escándalo y piden que se lleve ante la Justicia.

Su apoderado, Alejandro Carraza, publicó un comunicado en el que dice que el video publicado “no es una prueba”, pues se trata de “un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas”.

Lea aquí: Deicy Jiménez publicó video de encuentro íntimo con Gustavo Petro para probar su relación en el escándalo de “sexocontratos”

La joven que denuncia que Petro le pagó con contratos por mantener relaciones sexuales con él publicó el video como prueba de que lo que ha dicho es verdad.

Tomado de El Colombiano.

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