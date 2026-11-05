Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte: Petro rompe el silencio sobre video de Deicy Jiménez

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad. Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente. Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso. Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa. La verdad no necesita linchamientos. ¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos? Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos. Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución. He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahutamiento de narcos