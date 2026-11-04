Aprobado en primer debate proyecto de ley anticapuchos

La denominada Ley anticapuchos, que busca convertir en delito el usar capuchas, máscaras o pasamontañas para cometer actos vandálicos, fue aprobada este miércoles en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.



La iniciativa, impulsada por el representante Jaime Arizabaleta obtuvo 20 votos a favor y 2 en contra y ahora pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara.



“Yo llegué aquí a defender a los trabajadores, a los colombianos de a pie, a los que quieren trabajar y no pueden trabajar”, manifestó Arizabaleta.



Por su parte, el representante por Bogotá, David Cote, señaló: “Los que cubren su identidad para cometer delitos ya no tendrán dónde esconderse”.

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La iniciativa desató críticas de la oposición que la consideró como inconstitucional porque tipifica delitos que ya están tipificados, como el vandalismo, y desconoce el derecho a la protesta.



“El proyecto de "Ley Anticapuchos" puede salirle caro a la democracia colombiana. Para crear un nuevo tipo penal, el Congreso debe demostrar por qué hace falta. Pero en este proyecto se aprobaron disposiciones sobre conductas que ya están tipificadas en el Código Penal. ¿Para qué crear más delitos si esas conductas ya se pueden sancionar? Lo que hay detrás de esa insistencia es simple desprecio por la protesta social y un intento de estigmatizar a quienes se movilizan. ¡Exijo que se respete el derecho a protestar!”, manifestó el representante Gabriel Becerra.

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