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Registraduría descarta hackeo a sus bases de datos
La entidad afirmó que sus revisiones de seguridad no encontraron accesos no autorizados ni indicios de vulneración de sus sistemas, incluido el Archivo Nacional de Identificación.
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El recorte que aparecía en la ponencia de presupuesto era de más del 77%. /Foto archivo
Colprensa
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Jueves, 5 de Noviembre de 2026

La Registraduría Nacional aseguró que no se identificó ninguna intrusión ni acceso no autorizado a sus sistemas de información, luego de que circulara en redes sociales una publicación que alegaba una vulneración de sus bases de datos.

La entidad informó que su equipo de seguridad institucional hizo los análisis y verificaciones correspondientes y descartó un posible hackeo.

De acuerdo con la Registraduría, las revisiones y análisis incluyeron los registros de auditoría, los mecanismos de monitoreo, la trazabilidad de los accesos y las evidencias digitales disponibles.

En ninguno de esos elementos se encontraron indicios de que los sistemas hubieran sido vulnerados, advirtió el organismo estatal.

Lea aquí: Con solo dos meses en el cargo: declaran insubsistente al director de la Adres

Recordó que la información del Archivo Nacional de Identificación (ANI) cuenta con estrictas medidas de protección, respaldadas por garantías técnicas y protocolos de seguridad que protegen la integridad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos.

Añadió que seguirá monitoreando de forma permanente el acceso a sus bases de datos y mantendrá activos los mecanismos de control para garantizar la protección, integridad y disponibilidad de la información bajo su custodia.

Más temprano, la Alcaldía de Bogotá informó de una alerta por un eventual ataque cibernético y el uso del correo institucional de una de sus dependencias "en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa".

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