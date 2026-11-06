Fiscalía busca citar a Benedetti y otros exfuncionarios del gobierno Petro por caso Deicy Jiménez

La investigación sobre los vínculos contractuales de Deicy Jiménez con distintas entidades públicas avanzó con una nueva diligencia de la Fiscalía General de la Nación, que ordenó inspeccionar el Senado para determinar cómo llegó su hoja de vida a la Primera Vicepresidencia durante el periodo en que María José Pizarro ocupaba ese cargo.

La decisión se conoció después de que Jiménez rindiera una extensa declaración ante el ente acusador, que se prolongó durante cerca de 16 horas. La diligencia hace parte de las actuaciones encaminadas a reconstruir el recorrido de su currículum y establecer las circunstancias en las que obtuvo diferentes vinculaciones laborales en el sector público.

De acuerdo con una publicación de El Tiempo, la versión que Jiménez entregó públicamente también deberá ser ratificada ante la Corte Suprema de Justicia y las demás autoridades que soliciten su comparecencia. La investigación contempla, además, convocar a varias personas que podrían aportar información sobre los hechos.

¿A qué funcionarios citará la Fiscalía por el caso de Deyci Jiménez?

Entre los nombres que estarían en el listado de posibles citados figuran Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, además de otros antiguos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. La intención es esclarecer qué intervención tuvieron distintas entidades en la circulación de la hoja de vida de Jiménez y en la posterior asignación de contratos.

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Uno de los puntos que busca esclarecer la Fiscalía es si existió alguna conexión entre la relación personal que habría mantenido Jiménez con el entonces senador y presidente Gustavo Petro y las oportunidades contractuales que recibió en instituciones estatales. También se pretende verificar si la joven reunía las condiciones exigidas para desempeñar las funciones que le fueron asignadas.

La eventual citación de Jaramillo estaría relacionada con el paso de la hoja de vida de Jiménez por el complejo hospitalario San Juan de Dios. Durante ese periodo, la dirección de la institución dependía del sector encabezado por el entonces ministro de Salud, por lo que los investigadores buscarían precisar cómo se produjo esa gestión.

¿Qué contratos de Deicy Jiménez están bajo revisión?

Las actuaciones también abarcarían la vinculación de Jiménez con el Ministerio del Interior. Sobre este asunto se conoció la existencia de un chat en el que Petro le habría solicitado a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que se mantuviera el contrato de la joven en esa cartera.

Otro frente de la investigación está relacionado con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, durante la gestión de Yenniffer Parra. La Fiscalía buscaría establecer cuáles fueron las funciones desempeñadas por Jiménez, las condiciones de su contratación y los procedimientos que permitieron su vinculación a esa entidad.

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro y su abogado, el penalista Alejandro Carranza, han rechazado que las contrataciones correspondieran a un supuesto pago de favores. Ambos han sostenido que las actuaciones contra el exmandatario hacen parte de un ataque a su figura política y han denunciado presiones contra funcionarias para que entreguen información sobre la relación de Jiménez con Petro.

Tomado de El Universal.

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