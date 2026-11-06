Day Vásquez aportaría información a autoridades de EE. UU. sobre la campaña Petro Presidente 2022

Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, estaría entregando a agencias de inteligencia estadounidenses evidencias de supuestos dineros y aportes irregulares que habrían entrado a la campaña Petro presidente 2022, así como de fiestas que se habrían dado cuando el ahora expresidente buscaba llegar a la Casa de Nariño.

Según informó La FM, la exnuera del expresidente Gustavo Petro estarían enviando información a los norteamericanos para que obtengan información y establezcan si a la campaña entraron dineros ilícitos.

Las revelaciones sobre las fiestas privadas y el “coronel” mencionado

Otros detalles que estaría aportando Vásquez a los gringos tendrían que ver con las fiestas de Petro como candidato. Esas revelaciones vienen desde agosto de 2025, cuando se hicieron públicos chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez en los que se habla de fiestas con “drogas, alcohol y prostitutas” que habrían ocurrido entre 2021 y 2022.

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También se menciona a un “coronel” que fue del círculo más cercano del entonces candidato Petro. “¿Por qué el coronel deja entrar a todas esas viejas?”, pregunta Vásquez y Petro Burgos le contesta: “No sé, yo creo que él se las consigue” y su expareja responde: “Pero deben decirle que la responsabilidad de lo que pueda pasar es de él”, a lo que el exdiputado del Atlántico dice: “Y aquí estamos en la habitación donde él se queda. Sí, ya se le dijo. Él (el coronel) dijo que ya está acostumbrado a eso”.

Según confirmó EL COLOMBIANO en agosto de 2025, se refieren a William Castellanos, un mayor retirado de la Policía que desde la Alcaldía de Petro en Bogotá en 2012 se convirtió en uno de sus asesores de seguridad más cercanos, encargado básicamente de proteger día a día la vida del político de izquierda; hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado y fue hasta antes de iniciar la Presidencia en 2022 una de las personas más cercanas a Petro.

Respuesta de William Castellanos y contexto judicial

Fue el propio Castellanos quien dijo a este diario en ese momento que él es el “coronel” al que se refieren Day Vásquez y Nicolás Petro en los chats, pero negó que fuera quien llevara las mujeres que supuestamente ejercían la prostitución para el entonces candidato Petro.

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“Yo me negué a eso. La noche anterior al incidente que menciona Day (Vásquez) tuve un disgusto porque terminamos un evento multitudinario en La Boquilla y empezaron a repartir trago y yo me opuse. Me dijeron que por qué me metía en la vida de Petro”, dice el mayor y agrega:

“Al punto en que yo me retiré de la habitación del hotel donde estaba el señor con los amigos y la gente, ahí estaba Nicolás y Day, y al otro día a las cinco de la mañana me dijo Nicolás: ‘William, para el evento que nos vamos a ir mi papá está ahí desordenado’ y le digo ‘pues no hay evento y no hay nada más qué hacer’ y nos dimos cuenta de que efectivamente había dos personas extrañas, dos damas”, contó el coronel en este periódico.

Mientras Vásquez confirmó la autenticidad de los chats, en los que además se habla de videos donde “hay de todo”, incluidos “travestis y demás”, Petro negó que existieran materiales audiovisuales y su hijo anunció demandas.

La información de que Vásquez estaría acercándose a las autoridades estadounidenses se conoce en medio del escándalo de los “sexocontratos” que sigue dando cuenta del el estilo de vida que tuvo Petro durante su paso por la Presidencia.

Tomado de El Universal.

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