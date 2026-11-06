Deicy Jiménez declaró durante casi 16 horas ante la Fiscalía por señalamientos contra Petro

Deicy Jiménez volvió a pronunciarse sobre las acusaciones que ha formulado contra el expresidente Gustavo Petro, relacionadas con una presunta relación personal y supuestos beneficios económicos mediante contratos estatales. La mujer aseguró que mantiene sus señalamientos y que ya presentó ante la Fiscalía información que respalda su versión.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Jiménez cuestionó que la discusión pública se concentre en aspectos de la vida íntima del exmandatario, en lugar de abordar los hechos que, según ella, deben ser investigados por las autoridades.

“Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, expresó la mujer en su pronunciamiento.

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La denunciante también explicó que su decisión de acudir a las autoridades estuvo marcada por el temor a las posibles consecuencias de hacer públicas sus acusaciones. Según relató, desde que decidió apartarse de la situación que describe, consideró necesario denunciar, aunque inicialmente no contaba con garantías para hacerlo.

¿Qué pruebas entregó Deicy Jiménez a la Fiscalía contra Gustavo Petro?

Jiménez reveló que permaneció durante 15 horas y 45 minutos en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde puso a disposición de los investigadores el contenido que tenía almacenado en su teléfono celular. La diligencia, según indicó, se extendió durante prácticamente toda una jornada.

Entre el material entregado mencionó conversaciones privadas que habría sostenido con Gustavo Petro durante diferentes etapas de su trayectoria política, tanto cuando ocupaba una curul en el Senado como durante su periodo en la Presidencia de la República. También aseguró que suministró videos relacionados con los señalamientos que ha hecho contra el dirigente político.

La mujer sostuvo que su intención es respaldar sus declaraciones con elementos que permitan a las autoridades examinar lo ocurrido. En ese sentido, insistió en que su comparecencia ante el ente investigador no responde a un interés de protagonizar un espectáculo mediático, sino a su decisión de llevar las denuncias ante la justicia.

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“No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia”, manifestó Jiménez al referirse a su actuación ante la Fiscalía.

Además de la Fiscalía, Jiménez aseguró que está dispuesta a comparecer ante otros organismos del Estado para entregar su versión sobre los hechos denunciados. Entre las entidades que mencionó se encuentran la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

También manifestó su disposición de acudir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia que tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con las actuaciones de Gustavo Petro como jefe de Estado. Ante esa corporación han llegado denuncias vinculadas con el escándalo conocido públicamente como los ‘sexo contratos’.

En su mensaje, Jiménez aseguró que decidió hablar por considerar que su país merece conocer los hechos que denuncia. “El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aún sabiendo todo lo que implica”, expresó, al reiterar que continuará dispuesta a responder ante las autoridades.

Tomado de El Universal.

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