De salvar la categoría a pelear por los ocho: Cúcuta va por más ante Junior en Barranquilla

La penúltima fecha de la fase todos contra todos de la Liga II-2026, es jornada especial para varios clubes que se pelean el octavo puesto para estar en los cuadrangulares.

El Cúcuta Deportivo con el triunfo sobre Independiente Santa Fe, a mitad de semana y la derrota de Jaguares de Córdoba ante Deportivo Pasto, le permitió a los motilones salvar la categoría y estar en 2027 en la elite de la primera A, del rentado colombiano, tras sufrir en un camino lleno de espinas, pero que al final pudo celebrar con rosas.

Los dos equipos que quedaron condenados a jugar en la segunda división son Jaguares y Boyacá Chicó que hace varias semanas atrás fue el primero en sentenciar el descenso.

Salvada la categoría, el once fronterizo podrá jugar más tranquilo los dos compromisos que aún tiene y tratar de sumar esos seis puntos que le ayudarán para la reclasificación y el promedio de la próxima temporada.

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Con el primer objetivo logrado, el ‘Doblemente Glorioso’ matemáticamente, aún tiene la posibilidad de meterse del selecto grupo de los ocho, pese a la victoria del sábado del Once Caldas 1-0 ante Águilas Doradas que lo deja precisamente en el octavo lugar con 27 puntos los mismos de Millonarios que es séptimo y un partido menos.

Águilas Doradas es noveno, con 25 unidades y el Cúcuta Deportivo, décimo con 24 puntos.

Los motilones visitan ese lunes a las 7:00 p.m., en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, al Junior, que ocupa la casilla 17 con 16 puntos, en una campaña que queda para el olvido de los tiburones, campeones de la Liga II-2025 y de la Liga I-2026.

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Aunque el equipo ‘ñero’ nada tiene que perder, querrá cerrar con decoro el año buscando una victoria en su casa.

Cúcuta por su parte anímicamente y emocionalmente recuperado va a dar la batalla por esos tres puntos de ‘oro’ que pueden ser un impulso para seguir soñando con meterse la fiesta de fin de año del balompié colombiano.

Sí Junior pone o no su plantilla de estrellas es asunto de ellos, pero lo cierto es que la idea del Cúcuta y del técnico argentino seguir intentando la clasificación a las semifinales.

Ya lo demostró ante América, Nacional y Santa Fe, que le puede ganar a los grandes, con la nómina que tiene. Entonces es cuestión de actitud y disciplina de los jugadores en la cancha de conseguir la victoria.

En la rueda de prensa después del triunfo ante el León, Chiesa, recordó para qué fue que lo trajeron, pero estando claro el panorama, punto, por qué no seguir soñando si aún hay campeonato para hacerlo.

“Vine a hacer algo importante y era salvar del descenso y lo hemos logrado. Iremos por más”.

Ese iremos por más sin duda es la clasificación a las semifinales que no se va fácil, pero nada se pierde con intentarlo.

Para ello deben darse resultados y los dos primeros es que Cúcuta gané este lunes a Junior y en la última fecha de local, derrote al descendido Jaguares.

Los otros resultados contra los que juega el once cucuteño son: que el Medellín le gané a Águilas Doradas y Once Caldas pierda su visita a Atlético Nacional para así estar en la fiesta de fin de año.

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