El piloto David Alonso se clasificó de cuarto en el Gran Premio de Catar de Moto2

David Alonso rozó el podio en el Gran Premio de Qatar. El motociclista colombo-español, de 20 años, finalizó cuarto en una de las competencias más polémicas del año –debía hacerse en abril, pero por problemas de seguridad ocasionados por las guerras que hubo en Oriente Medio, se corrió y se realizó este fin de semana–.

El ganador de la competencia fue el español Daniel Holgado, compañero de Alonso en el Aspar Team. El joven corredor se impuso a Iván Ortola, del QJ Motor, y a Alex Escrig, de Klint Racing, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

El cuarto puesto de David en Qatar tuvo un mérito muy grande: el corredor colombiano mostró gran pericia en el circuito y logró una remontada épica. Alonso arrancó la carrera en la novena casilla y, desde las primeras vueltas del circuito de Lusail, logró superar posiciones.

Hubo un momento de la carrera en el que Alonso estuvo segundo. Sin embargo, no pudo mantenerse entre los corredores que se subieron al podio de la noche qatarí. Alonso, que venía de ganar la semana pasada el Gran Premio de Malasia, sumó 13 puntos para la clasificación general.

Sin embargo, la victoria de Dani Holgado “perjudicó” las aspiraciones de David Alonso, quien el otro año correrá en Moto GP con el equipo LCR Honda –segunda escuadra de la marca japonesa–. ¿El motivo? Lo superó en la clasificación general de Moto 2.

“El cronometrado fue rápido, di lo mejor de mí para sacar la máxima velocidad desde la posición 12 en la que salí, hasta avanzar al séptimo lugar, dijo David Alonso al término de la carrera.

Asimismo, señaló que todos estuvieron cerca uno de otro, muy pegados, pero “no encontré la velocidad para acercarme al top 5, toca trabajar para ser más rápidos en los puntos, en lo que me costó demasiadó” reflexionó el colombiano.

Medellín (EC)

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A Catar, David Alonso llegó en la cuarta casilla de la clasificación general. El colombiano tenía opciones de meterse en el podio, donde Manuel González es primero con 286,5 puntos; Izan Guevara –abandonó la carrera en Qatar– es segundo con 173 unidades e Iván Ortola es tercer con 219,5 unidades.

No obstante, la victoria de Holgado, quien llegó a 215 puntos, bajó a David Alonso, que suma 204, al quinto puesto de la clasificación general, a solo dos carreras de que termine la temporada de la segunda categoría del motociclismo mundial.

Las próximas carreras de Moto 2 serán en el Circuito Algarve de Portugal (22 de noviembre) y en Valencia, la Meca de este deporte, el próximo 29 de noviembre. Ese día terminará la segunda y última temporada de David Alonso en el Moto2 y empezará la preparación para vivir, en 2027, su primer año en la máxima categoría del motociclismo (Moto GP).

Alonso será el segundo piloto en toda la historia que representará a Colombia en Moto GP. Hasta el momento, solo lo ha hecho Yonny Hernández, quien corrió en 2012 con el equipo Avintia Racing y estuvo, hasta el 2016, en esa categoría. Su última escuadra fue el Aspar Team, en el que David hizo su “mito” en las categorías menores.

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