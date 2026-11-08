Del Catatumbo a EE. UU.: fusiles, diálogos y extradición, la historia de Mocho Olmedo

El asesinato del reconocido funerario Miguel Ángel López, su esposa y su bebé de nueve meses, la noche del 16 de enero de 2025, en Tibú, fue el punto de quiebre que desató la sangrienta confrontación entre la disidencia de las Farc y el Eln en el Catatumbo, una guerra que aún no termina y que no deja una cifra oficial de víctimas mortales.

Al día siguiente fue asesinado un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. Esta situación aumentó la preocupación de las comunidades y, ante el incesante sonido de los fusiles, miles de familias tuvieron que abandonar sus tierras en motos y volquetas, rumbo a Cúcuta, en busca de protección estatal y de la solidaridad de los nortesantandereanos, quienes las acogieron durante un buen tiempo.

Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, cabecilla de la disidencia del Frente 33 de las Farc y uno de los hombres de confianza de Andrey Avendaño, fue señalado por el crimen del líder comunal. Además, se le atribuyeron 31 casos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de ese año, cuando sus hombres habrían amenazado a los habitantes de distintas zonas de Tibú y El Tarra. A partir de fotografías y testimonios de las comunidades, se estimaron 50 muertos durante las primeras horas de los combates.

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Alias Andrey, cuyo nombre es Carlos Eduardo García Téllez, también conocido como Andrey Avendaño, es el máximo cabecilla del Frente 33 de las disidencias.

La Fiscalía también señaló a Olmedo como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Asimismo, lo vinculó con el reclutamiento de 31 menores de edad para diferentes estructuras armadas.

"De acuerdo con la investigación dirigida por un Grupo de Tareas Especiales, conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, alias Mocho Olmedo sería uno de los articuladores principales de la confrontación armada con el Eln", indicó la Fiscalía.

Willinton Henao Gutiérrez era cabecilla de la disidencia del Frente 33 de las Farc en el Catatumbo.

Según las autoridades, estaría vinculado al secuestro de 180 soldados que, en octubre de 2021, realizaron un operativo de erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Además, su nombre fue relacionado con el asesinato de la fiscal especializada Esperanza Navas, ocurrido el 9 de junio de 2021 en Tibú. La funcionaria investigaba casos relacionados con cultivos ilícitos, rebelión y homicidios.

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También era buscado por su presunta implicación en secuestros, extorsiones y homicidios en la región.

Nexos internacionales y entrega

Pero Henao Gutiérrez no solo tiene un historial de guerra en el Catatumbo. También es acusado de ser copropietario de un laboratorio de cocaína en esa región, desde donde presuntamente coordinaría el envío de cargamentos ilícitos hacia Miami, Florida, y participaría en transacciones para lavar al menos 740.000 dólares. Ese dinero habría sido destinado, en parte, a financiar las actividades de un grupo armado ilegal.

Por esta razón, la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, solicitó su extradición por cuatro cargos: concierto para distribuir una sustancia controlada, concierto para importar una sustancia controlada, concierto para cometer lavado de dinero y tentativa de lavado de dinero.

Cabe recordar que Mocho Olmedo se entregó a tropas del Ejército el 7 de febrero de 2025, en zona rural de Teorama, y posteriormente fue trasladado a Bogotá. El hombre habría decidido abandonar la lucha armada tras la presión de las Fuerzas Militares y las difíciles condiciones de seguridad en la región.

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Días antes, este hombre había sido reportado como abatido en combate. Sin embargo, La Opinión desmintió la versión oficial al revelar que Mocho Olmedo seguía con vida y aún operaba en la región.

En junio, en plena crisis del Catatumbo, fue designado como delegado y vocero en la mesa de paz con el Gobierno nacional del entonces presidente Gustavo Petro, lo que le permitió obtener la suspensión de sus órdenes de captura.

Además, su permanencia en la capital del país no terminó en una cárcel convencional. Según una revelación de Noticias Caracol, habría sido escondido y protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un hotel de Bogotá durante 55 días. Esto generó toda clase de debates. A esta situación se sumó la decisión de Petro de frenar su extradición mientras se mantuvieran los supuestos diálogos.

El magistrado Diego Corredor, a cargo del proceso contra Mocho Olmedo, se comunicó con la Fiscalía para expresar su asombro y la gravedad del asunto, y dejó constancia de que un suceso así "jamás había ocurrido".

En su momento, el Gobierno aseguró que había accedido a la petición del comisionado de paz, Otty Patiño, de mantenerlo fuera de la cárcel debido a los riesgos para su seguridad y a su intención de continuar en los diálogos.

El caso terminó con su traslado a la cárcel La Picota, de donde salió el pasado 22 de octubre, cuando fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara su extradición y el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizara su ejecución.

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Una vez cumpla la condena que le sea impuesta en suelo estadounidense, deberá ser devuelto a Colombia, donde tiene un robusto expediente judicial esperándolo.

Los cargos en Estados Unidos

Según los argumentos de la Corte Distrital de Estados Unidos:

Concierto para distribuir una sustancia controlada: Al parecer, desde el primero de septiembre de 2021 hasta el 11 de agosto de 2022, alias Mocho Olmedo se habría aliado con personas no identificadas para distribuir una sustancia controlada denominada de "categoría II", con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

se habría aliado con personas no identificadas para distribuir una sustancia controlada denominada de "categoría II", con la intención y teniendo motivos razonables para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Concierto para importar una sustancia controlada: En los condados de Miami-Dade y Broward, en el Distrito Sur de Florida , y en otros lugares, alias Mocho Olmedo se habría aliado con personas no identificadas para importar desde el extranjero una sustancia controlada.

, y en otros lugares, alias Mocho Olmedo se habría aliado con personas no identificadas para importar desde el extranjero una sustancia controlada. Concierto para cometer lavado de dinero: " Jennifer Tapiero, Heyner Raúl Sandoval Salazar y Willinton Henao Gutiérrez " se habrían aliado para "transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través" de un lugar fuera del país. Esta conducta estaría relacionada con la fabricación, importación, venta y distribución de una sustancia controlada, actividades sancionadas por las leyes de Colombia y Estados Unidos.

" se habrían aliado para "transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos desde un lugar en los Estados Unidos hacia y a través" de un lugar fuera del país. Esta conducta estaría relacionada con la fabricación, importación, venta y distribución de una sustancia controlada, actividades sancionadas por las leyes de Colombia y Estados Unidos. Tentativa de lavado de dinero: El 28 de julio de 2022, en el condado de Broward, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, Jennifer Tapiero y alias Mocho Olmedo habrían intentado "transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos" desde Estados Unidos hacia y a través de un lugar fuera del país.

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