Especial | Néstor Cerón y la puerta en la que talló el rostro del diablo, en Cúcuta

En la perla del norte, hay una puerta de madera que llama la atención por su figura poco común: el rostro de Satanás tallado en su superficie. Aquella tiene aproximadamente 50 años y hace parte de las creaciones que se conservan en un hogar.

En una ocasión, unos visitantes, de los que uno de ellos era un creador de contenido de redes sociales, se interesaron por aquella figura y preguntaron qué representaba. El autor de tan llamativa obra respondió con naturalidad y una obviedad que convenció a los curiosos: “Pues el diablo”.

Cuando quisieron saber por qué lo había tallado, les contestó con una ocurrencia: “Yo cierro y el diablo queda por fuera”. Esta frase dio a conocer a su hogar y ganó fuerza significativa como La casa donde la oscuridad no entra.

Aunque su apariencia puede causar impresión, esta parte de la puerta que funciona como una mirilla u ojo mágico, no tiene una historia relacionada con rituales o creencias oscuras. Más bien, surgió de una conversación que tuvo hace tiempo con un sacerdote que al mirar la puerta de la casa, indicó aquel rostro parecido al de Satanás.

Es más, quien la elaboró es un hombre muy católico, que también dedicó parte de su talento a crear representaciones religiosas que adornan su entorno.

Se trata de Néstor José Cerón Ojeda, un carpintero oriundo de Málaga, Santander, que lleva varias décadas viviendo en Cúcuta y que aprendió desde niño a trabajar la madera, siguiendo una tradición que comenzó con su padre y que compartió con sus cinco hermanos.

Su casa es también una muestra de ese recorrido. En ella se encuentran sofás, mesas, figuras religiosas, retratos y esculturas elaboradas por él y otros integrantes de su familia. Cada una de estas piezas permite conocer una parte del trabajo que los Cerón realizaron durante generaciones.