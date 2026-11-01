Especial | Ángeles, mármol e historia: las joyas arquitectónicas que sobreviven en el Cementerio Central de Cúcuta

En el Cementerio Central de Cúcuta, entre flores y panteones que han marcado el devenir de la ciudad por 136 años, se contemplan edificaciones que, gracias a su arquitectura, se diferencian de las bóvedas que abundan en este camposanto. Nos referimos a los mausoleos, espacios donde reposan cuerpos desde el siglo pasado.

La historia comienza el 20 de mayo de 1884, cuando una comisión designada por el Concejo de la ciudad y encabezada por el alcalde Santiago Jordán, determinó que en un terreno de la calle 15 con avenida 17 se construyera un nuevo lugar para que las personas enterraran a sus familiares, amigos o seres queridos y les dieran un último adiós.

Como si fuera la ciudad de los muertos, con calles principales divididas en manzanas a lo largo y ancho de casi cuatro hectáreas de terreno, el Cementerio Central fue construido por el maestro Pedro Tobías Vega y elaborado por el ingeniero Francisco de Paula Andrade, y su estructura urbana y distribución jerarquizada lo hacen ser un lugar decimonónico.

Lea: Más de 300 soldados llegan a Cúcuta para reforzar la seguridad en la ciudad y la frontera

Posteriormente, en enero de 1890 se abrió para el público en la avenida 17 N°17-35, barrio San José. Durante su tiempo en funcionamiento ha sido reconocido como patrimonio histórico y “museo a cielo abierto”. Según estudios de la Universidad de Pamplona, dentro del cementerio se conservan mausoleos y esculturas funerarias con obras acreditadas a escultores como Achille Canessa y Emilio Gariboldi.

Una escultura firmada por el artista italiano Achille Canessa es el ángel del silencio, que resalta sobre el mausoleo de la familia Durán Durán. Canessa cuenta con obras en Italia, España, Portugal, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Chile y Perú.

De igual manera, el escultor italiano, Emilio Gariboldi cuenta con una obra de su autoría en el camposanto. Se trata de la estela en la tumba de Matilde Faber Henckel.