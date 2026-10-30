Ronald Ugarte deja la dirección de la cárcel de Cúcuta y asume nuevo cargo en Girón, Santander

Después de un año y once meses al frente del Complejo Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Cúcuta (COCUC), Ronald Leonardo Ugarte Mora dejará la dirección del establecimiento para asumir un nuevo cargo en Santander.

El teniente en retiro del Ejército Nacional fue designado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como nuevo director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Girón.

Ugarte Mora es abogado, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y oficial de la reserva activa del Ejército Nacional. Antes de llegar al sistema penitenciario, desarrolló parte de su carrera en el campo operacional y como asesor jurídico en asuntos relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Durante su gestión en Cúcuta tuvo a cargo uno de los establecimientos penitenciarios de la región, en medio de desafíos relacionados con la seguridad, el orden interno y la coordinación con las autoridades civiles, militares y judiciales.

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Entre las líneas de trabajo de su administración estuvieron el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria, el mantenimiento de la disciplina institucional y la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad. También impulsó acciones conjuntas con la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías, la Fuerza Pública y otros organismos del Estado.

Uno de los aspectos destacados de su paso por el COCUC fue el tiempo que permaneció en el cargo. Según la información suministrada sobre su trayectoria institucional, Ugarte Mora se convirtió en el director con mayor permanencia continua al frente de este establecimiento.

Ahora, desde Girón, tendrá el reto de continuar con las labores de dirección penitenciaria, fortalecer la seguridad y promover el respeto por los derechos humanos, en cumplimiento de los objetivos misionales del INPEC.

Al dejar Cúcuta, el oficial en retiro agradeció a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, al personal administrativo y a las autoridades civiles, militares y judiciales por el acompañamiento durante su periodo de gestión.

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