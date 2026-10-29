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UFPS Cúcuta, bajo advertencia del Mineducación por cambios en las reglas para elegir rector
La cartera de Educación ordenó mantener las reglas vigentes para la elección rectoral y advirtió que incumplir la medida podría acarrear multas e investigaciones administrativas.
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dsifontes
¡Freno a cambios en la UFPS! MinEducación ordena mantener las reglas para elegir rector
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Jueves, 29 de Octubre de 2026

El Ministerio de Educación Nacional ordenó a los integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) abstenerse de discutir o aprobar modificaciones al Estatuto General relacionadas con el proceso de elección y designación del rector. La decisión quedó consignada en una medida conminatoria emitida el miércoles 28 de octubre, en vísperas de la sesión ordinaria programada para este jueves 29 de octubre.

La medida está relacionada con una propuesta presentada por la rectora Sandra Ortega Sierra para modificar los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la rectoría. Su periodo institucional termina el próximo 22 de noviembre de 2026.

Actualmente, los estatutos de la universidad establecen que los candidatos deben obtener al menos el 20 % de los votos válidos para integrar la lista que será presentada ante el Consejo Superior Universitario. La propuesta busca aumentar ese porcentaje a un tercio, equivalente al 33,33 % de los votos válidos ponderados de las representaciones docente, administrativa y estudiantil.

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En el documento, la cartera de Educación advierte que modificar las condiciones de acceso al cargo cuando ya corresponde adelantar el proceso electoral podría generar cuestionamientos frente a los principios de igualdad, transparencia, imparcialidad, publicidad, confianza legítima y debido proceso.

Por esa razón, el Ministerio señaló que la elección debe desarrollarse con base en las reglas estatutarias vigentes, que deben ser previas, generales, objetivas y conocidas por todos los potenciales aspirantes. También precisó que las discusiones sobre eventuales reformas estatutarias no deben convertirse en un obstáculo para iniciar o retrasar el procedimiento de designación rectoral.

La medida se fundamenta en las facultades de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, contempladas en la Ley 1740 de 2014. La entidad advirtió que el incumplimiento de la orden puede dar lugar a multas sucesivas de hasta 2.502 unidades de valor tributario (UVT), además de investigaciones administrativas sancionatorias, según corresponda.

La decisión se conoce en un momento clave para la UFPS, que debe avanzar en el procedimiento para escoger a quien ocupará la rectoría durante el próximo periodo institucional.

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